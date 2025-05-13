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"Маргинальное меньшинство". В Раде признали неудобную правду об Украине - 13.05.2025, ПРАЙМ
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"Маргинальное меньшинство". В Раде признали неудобную правду об Украине
"Маргинальное меньшинство". В Раде признали неудобную правду об Украине - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Маргинальное меньшинство". В Раде признали неудобную правду об Украине
Повестку дня на Украине определяет маргинальное меньшинство. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T11:54+0300
2025-05-13T11:54+0300
политика
украина
рада
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Повестку дня на Украине определяет маргинальное меньшинство. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Так было всегда в Украине: громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие пять процентов — берут на себя право формировать повестку дня", — заметил нардеп.Заявление было сделано после того, как в социальных сетях появились кадры, на которых женщина рвет и выбрасывает книги Достоевского и Чехова.После событий 2014 года украинские власти начали бороться с советской историей и всем, что связано с Россией, включая русский язык. Принятый в 2019 году закон требует использования украинского языка в различных сферах жизни гражданами.
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украина, рада
Политика, УКРАИНА, Рада
11:54 13.05.2025
 
"Маргинальное меньшинство". В Раде признали неудобную правду об Украине

Дмитрук: повестку дня на Украине формирует маргинальное меньшинство

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Повестку дня на Украине определяет маргинальное меньшинство. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Так было всегда в Украине: громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие пять процентов — берут на себя право формировать повестку дня", — заметил нардеп.
Заявление было сделано после того, как в социальных сетях появились кадры, на которых женщина рвет и выбрасывает книги Достоевского и Чехова.
После событий 2014 года украинские власти начали бороться с советской историей и всем, что связано с Россией, включая русский язык. Принятый в 2019 году закон требует использования украинского языка в различных сферах жизни гражданами.
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