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СМИ: Украина подписала два допсоглашения с США в рамках ресурсной сделки - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/ukraina-857541768.html
СМИ: Украина подписала два допсоглашения с США в рамках ресурсной сделки
СМИ: Украина подписала два допсоглашения с США в рамках ресурсной сделки - 13.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина подписала два допсоглашения с США в рамках ресурсной сделки
Украина подписала два дополнительных коммерческих соглашения с международной финансовой корпорацией развития США (DFC) в рамках сделки о полезных ископаемых,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T22:47+0300
2025-05-13T22:47+0300
экономика
сша
украина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Украина подписала два дополнительных коммерческих соглашения с международной финансовой корпорацией развития США (DFC) в рамках сделки о полезных ископаемых, сообщила украинская версия издание Forbes. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что после ратификации парламентом Украины соглашения с США по ископаемым будет подписание еще двух дополнительных соглашений. "Украина также подписала два коммерческих соглашения с международной финансовой корпорацией развития США (DFC)", - говорится в материале на сайте издания. Как сообщило издание, со стороны Украины их подписывал руководитель агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства при министерстве экономики Нико Гачечиладзе. Отмечается, что условия соглашений не раскрываются. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
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сша, украина, мировая экономика
Экономика, США, УКРАИНА, Мировая экономика
22:47 13.05.2025
 
СМИ: Украина подписала два допсоглашения с США в рамках ресурсной сделки

Forbes: Украина подписала два допсоглашения с США в рамках сделки о полезных ископаемых

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Украина подписала два дополнительных коммерческих соглашения с международной финансовой корпорацией развития США (DFC) в рамках сделки о полезных ископаемых, сообщила украинская версия издание Forbes.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что после ратификации парламентом Украины соглашения с США по ископаемым будет подписание еще двух дополнительных соглашений.
"Украина также подписала два коммерческих соглашения с международной финансовой корпорацией развития США (DFC)", - говорится в материале на сайте издания.
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Как сообщило издание, со стороны Украины их подписывал руководитель агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства при министерстве экономики Нико Гачечиладзе. Отмечается, что условия соглашений не раскрываются.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАМировая экономика
 
 
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