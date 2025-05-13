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Уиткофф заявил, что Трамп выдвинул Украине ультиматум о прямых переговорах

Уиткофф заявил, что Трамп выдвинул Украине ультиматум о прямых переговорах - 13.05.2025, ПРАЙМ

Уиткофф заявил, что Трамп выдвинул Украине ультиматум о прямых переговорах

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью, записанном до предложения РФ Киеву о прямых переговорах, заявлял, что американский лидер Дональд Трамп... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:48+0300

2025-05-13T08:48+0300

2025-05-13T08:48+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью, записанном до предложения РФ Киеву о прямых переговорах, заявлял, что американский лидер Дональд Трамп выдвинул сторонам "ультиматум" о необходимости их проведения, утверждая, что в противном случае США выйдут из процесса урегулирования. "Президент (Трамп - ред.) выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров и если они не произойдут быстро, то он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться", - заявил Уиткофф в интервью порталу Breitbart, которое было снято в прошлый четверг в Белом доме. Он отметил, что США хотят посредничать в прямых переговорах РФ и Украины. При этом он добавил, что предлагал самому выступить посредником в этом вопросе. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

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общество , сша, рф, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин