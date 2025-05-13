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Вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям на людях - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям на людях
Вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям на людях - 13.05.2025, ПРАЙМ
Вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям на людях
Вакцина от аллергии на кошек находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях, сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T11:46+0300
2025-05-13T11:46+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Вакцина от аллергии на кошек находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях, сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета. Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек. "По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что аллергия на кошек - это одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всех людей. Ключевые аллергены - белки Fel d1 , Fel d4, и Fel d7, которые выделяются слюнными и сальными железами кошки. "Также оказалось, что антитела к новой вакцине частично подавляют реакцию на основной аллерген собак Can f1 и аллерген лошадей Equ c1. Это расширяет возможности применения вакцины", - добавили в учреждении.
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общество , москва
Общество , МОСКВА
11:46 13.05.2025
 
Вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям на людях

В Сеченовском университете рассказали о разработке вакцины от аллергии на кошек

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВакцинация, прививка
Вакцинация, прививка - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Вакцина от аллергии на кошек находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях, сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета.
Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек.
"По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что аллергия на кошек - это одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всех людей. Ключевые аллергены - белки Fel d1 , Fel d4, и Fel d7, которые выделяются слюнными и сальными железами кошки.
"Также оказалось, что антитела к новой вакцине частично подавляют реакцию на основной аллерген собак Can f1 и аллерген лошадей Equ c1. Это расширяет возможности применения вакцины", - добавили в учреждении.
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