https://1prime.ru/20250513/vklad-857498455.html

Эксперт назвал сумму вклада, который даст доход размером с зарплату

Эксперт назвал сумму вклада, который даст доход размером с зарплату - 13.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал сумму вклада, который даст доход размером с зарплату

Чтобы ежемесячно получать пассивный доход от вкладов в размере, эквивалентном средней зарплате в России, необходимо иметь вклад на сумму около 6,5 миллиона... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T03:03+0300

2025-05-13T03:03+0300

2025-05-13T03:03+0300

банковский вклад

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банковские вклады

ставка по вкладам

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Чтобы ежемесячно получать пассивный доход от вкладов в размере, эквивалентном средней зарплате в России, необходимо иметь вклад на сумму около 6,5 миллиона рублей с учетом возможного налога на процентный доход. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.По данным индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги, на начало мая 2025 года средняя ставка в топ-20 банках по годовому вкладу составляла 18,6%. По предварительным данным Росстата, за январь — февраль 2025 года средний размер зарплаты в РФ составлял 88 981 – 89 646 тысяч рублей. Получение такого процентного дохода от банковского вклада за вычетом налога возможно при условии размещения 6,43-6,48 миллиона рублей в случае, если ставка НДФЛ составит 13% и 6,55-6,60 миллиона рублей при ставке НДФЛ в размере 15%.Расчет актуален, если в этом году Банк России не повысит ключевую ставку - в этом случае налогом не будет облагаться доход до 210 тысяч рублей. При повышении необлагаемая сумма вырастет, добавил Алутин.По его словам, сейчас удачное время для размещения сбережений на долгий срок. В отличие от полуторагодовых-трехлетних вкладов, ставки по которым в 20 крупнейших банках сейчас находятся на уровне 13,8%–14,6% годовых, по вкладам на год все еще можно найти доходность не ниже ключевой ставки ЦБ, а также близкую к ней (от 20% годовых), свидетельствует Индекс вкладов маркетплейса Финуслуги.При этом большинство предложений сосредоточено в диапазоне 19,0–19,8% (у десяти банков). На Финуслугах самая высокая ставка по годовому вкладу составляет 20,65% на сумму от 100 тысяч до 50 миллионов рублей, рассказал эксперт.По его словам, банки могут ограничивать начисление высоких ставок в зависимости от срока, суммы и других условий."Например, встречается практика установления максимальной ставки на сумму до 1,5 миллиона рублей, поэтому перед открытием вклада внимательно изучите условия договора. Выходом в таком случае будет разделение крупной суммы на несколько вкладов в разных банках под максимально высокий процент", - заключил он.

https://1prime.ru/20250505/banki-857289538.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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