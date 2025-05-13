https://1prime.ru/20250513/vklad-857498455.html
Эксперт назвал сумму вклада, который даст доход размером с зарплату
Эксперт назвал сумму вклада, который даст доход размером с зарплату - 13.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал сумму вклада, который даст доход размером с зарплату
Чтобы ежемесячно получать пассивный доход от вкладов в размере, эквивалентном средней зарплате в России, необходимо иметь вклад на сумму около 6,5 миллиона... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T03:03+0300
2025-05-13T03:03+0300
2025-05-13T03:03+0300
банковский вклад
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банковские вклады
ставка по вкладам
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Чтобы ежемесячно получать пассивный доход от вкладов в размере, эквивалентном средней зарплате в России, необходимо иметь вклад на сумму около 6,5 миллиона рублей с учетом возможного налога на процентный доход. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.По данным индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги, на начало мая 2025 года средняя ставка в топ-20 банках по годовому вкладу составляла 18,6%. По предварительным данным Росстата, за январь — февраль 2025 года средний размер зарплаты в РФ составлял 88 981 – 89 646 тысяч рублей. Получение такого процентного дохода от банковского вклада за вычетом налога возможно при условии размещения 6,43-6,48 миллиона рублей в случае, если ставка НДФЛ составит 13% и 6,55-6,60 миллиона рублей при ставке НДФЛ в размере 15%.Расчет актуален, если в этом году Банк России не повысит ключевую ставку - в этом случае налогом не будет облагаться доход до 210 тысяч рублей. При повышении необлагаемая сумма вырастет, добавил Алутин.По его словам, сейчас удачное время для размещения сбережений на долгий срок. В отличие от полуторагодовых-трехлетних вкладов, ставки по которым в 20 крупнейших банках сейчас находятся на уровне 13,8%–14,6% годовых, по вкладам на год все еще можно найти доходность не ниже ключевой ставки ЦБ, а также близкую к ней (от 20% годовых), свидетельствует Индекс вкладов маркетплейса Финуслуги.При этом большинство предложений сосредоточено в диапазоне 19,0–19,8% (у десяти банков). На Финуслугах самая высокая ставка по годовому вкладу составляет 20,65% на сумму от 100 тысяч до 50 миллионов рублей, рассказал эксперт.По его словам, банки могут ограничивать начисление высоких ставок в зависимости от срока, суммы и других условий."Например, встречается практика установления максимальной ставки на сумму до 1,5 миллиона рублей, поэтому перед открытием вклада внимательно изучите условия договора. Выходом в таком случае будет разделение крупной суммы на несколько вкладов в разных банках под максимально высокий процент", - заключил он.
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банковский вклад, ставки по вкладам, банковские вклады, ставка по вкладам
банковский вклад, ставки по вкладам, банковские вклады, ставка по вкладам
Эксперт назвал сумму вклада, который даст доход размером с зарплату
Эксперт Алутин: доход размером с зарплату можно получить по вкладу в 6,5 млн руб
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Чтобы ежемесячно получать пассивный доход от вкладов в размере, эквивалентном средней зарплате в России, необходимо иметь вклад на сумму около 6,5 миллиона рублей с учетом возможного налога на процентный доход. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.
По данным индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги, на начало мая 2025 года средняя ставка в топ-20 банках по годовому вкладу составляла 18,6%. По предварительным данным Росстата, за январь — февраль 2025 года средний размер зарплаты в РФ составлял 88 981 – 89 646 тысяч рублей. Получение такого процентного дохода от банковского вклада за вычетом налога возможно при условии размещения 6,43-6,48 миллиона рублей в случае, если ставка НДФЛ составит 13% и 6,55-6,60 миллиона рублей при ставке НДФЛ в размере 15%.
Крупнейшие банки начали частично снижать доходность по вкладам
Расчет актуален, если в этом году Банк России не повысит ключевую ставку - в этом случае налогом не будет облагаться доход до 210 тысяч рублей. При повышении необлагаемая сумма вырастет, добавил Алутин.
По его словам, сейчас удачное время для размещения сбережений на долгий срок. В отличие от полуторагодовых-трехлетних вкладов, ставки по которым в 20 крупнейших банках сейчас находятся на уровне 13,8%–14,6% годовых, по вкладам на год все еще можно найти доходность не ниже ключевой ставки ЦБ, а также близкую к ней (от 20% годовых), свидетельствует Индекс вкладов маркетплейса Финуслуги.
При этом большинство предложений сосредоточено в диапазоне 19,0–19,8% (у десяти банков). На Финуслугах самая высокая ставка по годовому вкладу составляет 20,65% на сумму от 100 тысяч до 50 миллионов рублей, рассказал эксперт.
По его словам, банки могут ограничивать начисление высоких ставок в зависимости от срока, суммы и других условий.
"Например, встречается практика установления максимальной ставки на сумму до 1,5 миллиона рублей, поэтому перед открытием вклада внимательно изучите условия договора. Выходом в таком случае будет разделение крупной суммы на несколько вкладов в разных банках под максимально высокий процент", - заключил он.