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ВТБ запустит проект "ВТБ Медицина" для лечения пациентов из СНГ

ВТБ запустит проект "ВТБ Медицина" для лечения пациентов из СНГ - 13.05.2025, ПРАЙМ

ВТБ запустит проект "ВТБ Медицина" для лечения пациентов из СНГ

ВТБ запускает проект "ВТБ Медицина", направленный на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России, сообщил банк. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:42+0300

2025-05-13T12:42+0300

2025-05-13T12:42+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. ВТБ запускает проект "ВТБ Медицина", направленный на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России, сообщил банк. "ВТБ объявляет о запуске нового проекта, направленного на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России. ВТБ Медицина будет организовывать весь цикл медицинских услуг, обеспечивая полное сопровождение: от поиска врачей и клиник до решения вопросов трансфера и проживания. По оценке банка, потенциальная аудитория этого проекта составит не менее 1 миллиона человек ежегодно", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что "ВТБ Медицина" предложит полный спектр услуг, включая выбор клиники, расчет стоимости, запись на прием, перевод документов, страхование и сопровождение пациента в клинике. Первые клиники-партнеры, в числе которых и частные сети, и государственные учреждения (на платной основе), подключатся к пилотному проекту уже в июне. "Российские врачи давно признаны мировыми экспертами, и неудивительно, что число иностранцев, планирующих свое лечение у нас, растет. Медицинский туризм - важная отрасль экономики, и мы готовы ее активно поддержать, для чего и создали новую компанию - ВТБ Медицина... Уверен, что наш новый проект станет драйвером медицинского туризма в России", – заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова приводятся в сообщении. По данным кредитной организации, ежегодно более миллиона граждан СНГ получают медицинскую помощь в России. При этом, по оценкам аналитической компании IQVIA, строго медицинских туристов, которые приезжают в страну только для получения медицинских услуг, – порядка 130 тысяч человек, а средний чек (без учета трудовых мигрантов) составляет около 630 долларов, отмечает ВТБ. По оценкам "ВТБ Медицины", к 2030 году рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении медицинских услуг может вырасти в 2 раза по числу пациентов и более чем в 3 раза в денежном выражении. Ключевыми направлениями этого рынка являются нейрохирургия, офтальмология, хирургия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия.

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