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СМИ подсчитали убытки США на фоне оттока иностранных туристов
СМИ подсчитали убытки США на фоне оттока иностранных туристов - 13.05.2025, ПРАЙМ
СМИ подсчитали убытки США на фоне оттока иностранных туристов
США в 2025 году могут недополучить 12,5 миллиарда долларов доходов от иностранных туристов на фоне визовой неразберихи, пограничных задержаний и жёсткой... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:31+0300
2025-05-13T15:31+0300
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. США в 2025 году могут недополучить 12,5 миллиарда долларов доходов от иностранных туристов на фоне визовой неразберихи, пограничных задержаний и жёсткой риторики администрации, говорится в новых данных Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), опубликованных агентством Блумберг. "Согласно новым данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, предоставленным агентству Блумберг, США могут потерять 12,5 миллиарда долларов доходов от туризма в 2025 году — расходы иностранных посетителей, по прогнозу, снизятся до менее чем 169 миллиардов долларов к концу года. Это означает падение примерно на 7% по сравнению с прошлым годом и на 22% по сравнению с пиковым уровнем туризма в США в 2019 году", - говорится в публикации. США стали единственной страной среди 184 экономик, проанализированных WTTC и Oxford Economics, где ожидается снижение доходов от международного туризма. При этом, как отмечает агентство, другие государства активно упрощают визовые режимы и стимулируют въездной туризм. "Пока другие страны расстилают туристам ковровые дорожки, США словно вешают на двери табличку "мы закрыты", - приводит агентство слова президента WTTC Джулии Симпсон. Среди факторов спада она называет визовые сложности, высокие тарифы и политическую риторику, которую иностранные туристы воспринимают как враждебную. По данным WTTC, восстановление турпотока до допандемийного уровня может занять до 2030 года. В организации также выразили обеспокоенность возможным повышением сбора за участие в программе безвизового въезда (ESTA) с 21 до 40 долларов, что, как считают эксперты, дополнительно отпугнет туристов. В середине апреля агентство Блумберг со ссылкой на оценку банка Goldman Sachs и собственный анализ сообщало, что экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов из-за снижения турпотока и бойкота американской продукции по причине введения пошлин.
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бизнес, сша, москва, goldman sachs
Экономика, Бизнес, США, МОСКВА, Goldman Sachs
СМИ подсчитали убытки США на фоне оттока иностранных туристов
WTTC: США в 2025 году могут потерять 12,5 миллиарда долларов доходов от туризма
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. США в 2025 году могут недополучить 12,5 миллиарда долларов доходов от иностранных туристов на фоне визовой неразберихи, пограничных задержаний и жёсткой риторики администрации, говорится в новых данных Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), опубликованных агентством Блумберг.
"Согласно новым данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, предоставленным агентству Блумберг, США могут потерять 12,5 миллиарда долларов доходов от туризма в 2025 году — расходы иностранных посетителей, по прогнозу, снизятся до менее чем 169 миллиардов долларов к концу года. Это означает падение примерно на 7% по сравнению с прошлым годом и на 22% по сравнению с пиковым уровнем туризма в США в 2019 году", - говорится в публикации.
США стали единственной страной среди 184 экономик, проанализированных WTTC и Oxford Economics, где ожидается снижение доходов от международного туризма. При этом, как отмечает агентство, другие государства активно упрощают визовые режимы и стимулируют въездной туризм.
"Пока другие страны расстилают туристам ковровые дорожки, США словно вешают на двери табличку "мы закрыты", - приводит агентство слова президента WTTC Джулии Симпсон.
Среди факторов спада она называет визовые сложности, высокие тарифы и политическую риторику, которую иностранные туристы воспринимают как враждебную.
По данным WTTC, восстановление турпотока до допандемийного уровня может занять до 2030 года. В организации также выразили обеспокоенность возможным повышением сбора за участие в программе безвизового въезда (ESTA) с 21 до 40 долларов, что, как считают эксперты, дополнительно отпугнет туристов.
В середине апреля агентство Блумберг со ссылкой на оценку банка Goldman Sachs и собственный анализ сообщало, что экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов из-за снижения турпотока и бойкота американской продукции по причине введения пошлин.
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