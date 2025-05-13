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"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение - 13.05.2025, ПРАЙМ
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"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T09:24+0300
2025-05-13T09:24+0300
технологии
бизнес
яндекс.лавка
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "В Яндекс Лавке появился AI-ассистент для покупателей. Он быстро ответит на вопросы пользователя о товарах и поможет с выбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах", - сказали в компании. Ассистент отображается в виде голубой иконки в правом нижнем углу. Он работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователь может выбрать одну из всплывающих подсказок в текстовом поле или сформулировать свой вопрос. Если задать вопрос повторно, модель сформулирует новый вариант ответа. Искусственный интеллект поможет найти ингредиенты для конкретного рецепта или предложит варианты блюд из какого-то продукта, сориентирует в ассортименте или подберет товары под ситуацию – например, для просмотра кино или пикника с друзьями. "Ассистент может ответить и на нестандартные вопросы. Например, если пользователь спросит, чем накормить хомяка, он расскажет об обычных продуктах, которые подойдут питомцу, но посоветует проконсультироваться с ветеринаром. Нейросеть будет обучаться в процессе. Сейчас запущена только первая версия системы", - добавили в "Яндекс Лавке".
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технологии, бизнес, яндекс.лавка
Технологии, Бизнес, Яндекс.Лавка
09:24 13.05.2025
 
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение

"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента, помогающего пользователям выбирать продукты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"В Яндекс Лавке появился AI-ассистент для покупателей. Он быстро ответит на вопросы пользователя о товарах и поможет с выбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах", - сказали в компании.
Ассистент отображается в виде голубой иконки в правом нижнем углу. Он работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователь может выбрать одну из всплывающих подсказок в текстовом поле или сформулировать свой вопрос. Если задать вопрос повторно, модель сформулирует новый вариант ответа.
Искусственный интеллект поможет найти ингредиенты для конкретного рецепта или предложит варианты блюд из какого-то продукта, сориентирует в ассортименте или подберет товары под ситуацию – например, для просмотра кино или пикника с друзьями.
"Ассистент может ответить и на нестандартные вопросы. Например, если пользователь спросит, чем накормить хомяка, он расскажет об обычных продуктах, которые подойдут питомцу, но посоветует проконсультироваться с ветеринаром. Нейросеть будет обучаться в процессе. Сейчас запущена только первая версия системы", - добавили в "Яндекс Лавке".
Здание офиса российской компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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