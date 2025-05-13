https://1prime.ru/20250513/yuan-857516310.html

Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет во вторник

Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет во вторник - 13.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет во вторник

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов вторника демонстрирует символический рост, следует из данных Мосбиржи. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:06+0300

2025-05-13T12:06+0300

2025-05-13T12:06+0300

экономика

рынок

торги

финансы

минфин

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов вторника демонстрирует символический рост, следует из данных Мосбиржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск рос на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,16 рубля. "С 13 мая Минфин возвращается к покупке валюты и золота примерно на 2,3 миллиарда рублей в день при том, что с 7 апреля по 12 мая ведомство продавало валюту и золото на 1,6 миллиарда рублей в день. Это может несколько ослабить позиции рубля, но геополитика в приоритете", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Курс рубля остается крепким на фоне сохранения актуальности "мирной повестки", а также все еще низкой активности спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. С сегодняшнего дня Минфин возобновляет покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а Банк России, соответственно, снизит объем чистых операций по продаже юаней на рынке (с 10,5 миллиарда рублей до 6,5 миллиарда рублей в день). Это, скорее всего, ограничит склонность рубля к укреплению, но вряд ли поспособствует его ослаблению", - рассказал Денис Попов из ПСБ. В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается активизация спроса на валюту со стороны импортеров и смещение курса в район 11,5-12 рублей за юань, однако геополитическая повестка может продолжить вносить коррективы в формирование курсового тренда, отмечает эксперт. Сегодня не исключен дальнейший умеренный дрейф курса к нижней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей за юань, заключает Попов.

https://1prime.ru/20250513/yuan-857510584.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, финансы, минфин, мосбиржа