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Рубль умеренно вырос к юаню - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/yuan-857541007.html
Рубль умеренно вырос к юаню
Рубль умеренно вырос к юаню - 13.05.2025, ПРАЙМ
Рубль умеренно вырос к юаню
Курс рубля во вторник немного вырос к юаню, который торговался в узком коридоре ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T21:23+0300
2025-05-13T21:23+0300
экономика
рубль
юань
курсы валют
"бкс мир инвестиций"
фнб
рынок
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник немного вырос к юаню, который торговался в узком коридоре ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 3 копейки - до 11,12 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,67 рубля. РУБЛЬ ПОДНЯЛСЯ Юань во вторник торговался в узком коридоре против рубля. Валюта РФ сохраняет устойчивость: курс юаня закрепился ниже 11,2 рубля. "Рубль не спешит слабеть, инвалюты торгуются около многомесячных минимумов. Фундаментально рубль продолжает опираться на слабость импорта при стабильном экспорте, высокие ставки в экономике, продажи валюты в рамках бюджетного правила. В последние дни к этим факторам добавились позитивные геополитические ожидания", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.08 мск росла на 2,54% - до 66,61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 101,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Позитивные геополитические ожидания и выросшие цены на нефть в моменте компенсируют негативное влияние от снизившихся в мае объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках работы с ФНБ, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Тем не менее, в дальнейшем у курса остается потенциал к росту в сторону 11,25 рубля за юань, особенно в отсутствие особо позитивных геополитических новостей", - добавил он. В краткосрочной перспективе не исключено снижение иностранных валют, если в переговорах по Украине обозначится прогресс, считает в свою очередь Шепелев. "Но это временно, так как многое указывает на то, что ближе к лету рубль потеряет позиции, поскольку увеличится спрос на валюту под импорт, экспортная выручка может сократиться из-за снижения цен на нефть, рынок ждет снижения ключевой ставки в начале июня, плюс приближается сезон отпусков. А краткосрочно ждем юань на уровне 11,1-11,3 рубля, доллар – в районе 79-82 рубля", - сказал он.
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рубль, юань, курсы валют, "бкс мир инвестиций", фнб, рынок
Экономика, рубль, юань, курсы валют, "БКС Мир инвестиций", ФНБ, Рынок
21:23 13.05.2025
 
Рубль умеренно вырос к юаню

Рубль во вторник умеренно вырос к юаню на Мосбирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник немного вырос к юаню, который торговался в узком коридоре ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 3 копейки - до 11,12 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,67 рубля.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 мая
17:41
РУБЛЬ ПОДНЯЛСЯ
Юань во вторник торговался в узком коридоре против рубля. Валюта РФ сохраняет устойчивость: курс юаня закрепился ниже 11,2 рубля.
"Рубль не спешит слабеть, инвалюты торгуются около многомесячных минимумов. Фундаментально рубль продолжает опираться на слабость импорта при стабильном экспорте, высокие ставки в экономике, продажи валюты в рамках бюджетного правила. В последние дни к этим факторам добавились позитивные геополитические ожидания", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.08 мск росла на 2,54% - до 66,61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 101,1 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Позитивные геополитические ожидания и выросшие цены на нефть в моменте компенсируют негативное влияние от снизившихся в мае объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках работы с ФНБ, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Тем не менее, в дальнейшем у курса остается потенциал к росту в сторону 11,25 рубля за юань, особенно в отсутствие особо позитивных геополитических новостей", - добавил он.
В краткосрочной перспективе не исключено снижение иностранных валют, если в переговорах по Украине обозначится прогресс, считает в свою очередь Шепелев.
"Но это временно, так как многое указывает на то, что ближе к лету рубль потеряет позиции, поскольку увеличится спрос на валюту под импорт, экспортная выручка может сократиться из-за снижения цен на нефть, рынок ждет снижения ключевой ставки в начале июня, плюс приближается сезон отпусков. А краткосрочно ждем юань на уровне 11,1-11,3 рубля, доллар – в районе 79-82 рубля", - сказал он.
 
Экономикарубльюанькурсы валют"БКС Мир инвестиций"ФНБРынок
 
 
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