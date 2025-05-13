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Рубль умеренно вырос к юаню

Рубль умеренно вырос к юаню - 13.05.2025, ПРАЙМ

Рубль умеренно вырос к юаню

Курс рубля во вторник немного вырос к юаню, который торговался в узком коридоре ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T21:23+0300

2025-05-13T21:23+0300

2025-05-13T21:23+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник немного вырос к юаню, который торговался в узком коридоре ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 3 копейки - до 11,12 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,67 рубля. РУБЛЬ ПОДНЯЛСЯ Юань во вторник торговался в узком коридоре против рубля. Валюта РФ сохраняет устойчивость: курс юаня закрепился ниже 11,2 рубля. "Рубль не спешит слабеть, инвалюты торгуются около многомесячных минимумов. Фундаментально рубль продолжает опираться на слабость импорта при стабильном экспорте, высокие ставки в экономике, продажи валюты в рамках бюджетного правила. В последние дни к этим факторам добавились позитивные геополитические ожидания", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.08 мск росла на 2,54% - до 66,61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 101,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Позитивные геополитические ожидания и выросшие цены на нефть в моменте компенсируют негативное влияние от снизившихся в мае объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках работы с ФНБ, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Тем не менее, в дальнейшем у курса остается потенциал к росту в сторону 11,25 рубля за юань, особенно в отсутствие особо позитивных геополитических новостей", - добавил он. В краткосрочной перспективе не исключено снижение иностранных валют, если в переговорах по Украине обозначится прогресс, считает в свою очередь Шепелев. "Но это временно, так как многое указывает на то, что ближе к лету рубль потеряет позиции, поскольку увеличится спрос на валюту под импорт, экспортная выручка может сократиться из-за снижения цен на нефть, рынок ждет снижения ключевой ставки в начале июня, плюс приближается сезон отпусков. А краткосрочно ждем юань на уровне 11,1-11,3 рубля, доллар – в районе 79-82 рубля", - сказал он.

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рубль, юань, курсы валют, "бкс мир инвестиций", фнб, рынок