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США ведут обсуждение будущего управления ЗАЭС, сообщил Келлог - 13.05.2025, ПРАЙМ
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США ведут обсуждение будущего управления ЗАЭС, сообщил Келлог
США ведут обсуждение будущего управления ЗАЭС, сообщил Келлог - 13.05.2025, ПРАЙМ
США ведут обсуждение будущего управления ЗАЭС, сообщил Келлог
США ведут обсуждения будущего управления Запорожской АЭС с учетом своего стремления "помогать" в ее эксплуатации, заявил спецпосланник американского президента... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T17:26+0300
2025-05-13T17:26+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. США ведут обсуждения будущего управления Запорожской АЭС с учетом своего стремления "помогать" в ее эксплуатации, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. "Мы говорим о Запорожской атомной электростанции, которая является третьей по величине в Европе. Мы говорим о том, кто будет управлять ею. Мы неоднократно говорили, что будем помогать в эксплуатации этой станции", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила на днях, что США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, США, Кит Келлог, Запорожская АЭС, НАТО, Fox News
17:26 13.05.2025
 
США ведут обсуждение будущего управления ЗАЭС, сообщил Келлог

Келлог: США обсуждают управление ЗАЭС с учетом стремления помогать в ее эксплуатации

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. США ведут обсуждения будущего управления Запорожской АЭС с учетом своего стремления "помогать" в ее эксплуатации, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
"Мы говорим о Запорожской атомной электростанции, которая является третьей по величине в Европе. Мы говорим о том, кто будет управлять ею. Мы неоднократно говорили, что будем помогать в эксплуатации этой станции", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила на днях, что США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВАШИНГТОНСШАКит КеллогЗапорожская АЭСНАТОFox News
 
 
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