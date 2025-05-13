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Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж
Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж - 13.05.2025, ПРАЙМ
Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж
В ответ на заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное окружение России никого не пугает, официальный представитель МИД России Мария... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:16+0300
2025-05-13T13:48+0300
политика
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литва
рф
мария захарова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В ответ на заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное окружение России никого не пугает, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ей обратиться за консультацией в Елисейский дворец."Пусть звонит в Елисейский дворец - там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков", - с иронией ответила она в комментарии для РИА Новости. Ранее Грибаускайте высказала мнение, что российское ядерное оружие больше ни у кого не вызывает страха.
https://1prime.ru/20250417/litva-856780870.html
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общество , литва, рф, мария захарова, мид рф
Политика, Общество , ЛИТВА, РФ, Мария Захарова, МИД РФ
13:16 13.05.2025 (обновлено: 13:48 13.05.2025)
 
Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж

Захарова посоветовала экс-президенту Литвы обратиться в Елисейский дворец

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В ответ на заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное окружение России никого не пугает, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ей обратиться за консультацией в Елисейский дворец.
"Пусть звонит в Елисейский дворец - там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков", - с иронией ответила она в комментарии для РИА Новости.
Ранее Грибаускайте высказала мнение, что российское ядерное оружие больше ни у кого не вызывает страха.
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