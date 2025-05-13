https://1prime.ru/20250513/zakharova-857520271.html

Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж

Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж - 13.05.2025, ПРАЙМ

Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж

В ответ на заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное окружение России никого не пугает, официальный представитель МИД России Мария... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T13:16+0300

2025-05-13T13:16+0300

2025-05-13T13:48+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В ответ на заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное окружение России никого не пугает, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ей обратиться за консультацией в Елисейский дворец."Пусть звонит в Елисейский дворец - там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков", - с иронией ответила она в комментарии для РИА Новости. Ранее Грибаускайте высказала мнение, что российское ядерное оружие больше ни у кого не вызывает страха.

https://1prime.ru/20250417/litva-856780870.html

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общество , литва, рф, мария захарова, мид рф