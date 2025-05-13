https://1prime.ru/20250513/zakharova-857520271.html
Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж
Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж - 13.05.2025, ПРАЙМ
Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж
В ответ на заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное окружение России никого не пугает, официальный представитель МИД России Мария... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:16+0300
2025-05-13T13:16+0300
2025-05-13T13:48+0300
политика
общество
литва
рф
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/21/842342131_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_7aedd9c12e65c3ff65474b9f319d8318.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В ответ на заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное окружение России никого не пугает, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ей обратиться за консультацией в Елисейский дворец."Пусть звонит в Елисейский дворец - там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков", - с иронией ответила она в комментарии для РИА Новости. Ранее Грибаускайте высказала мнение, что российское ядерное оружие больше ни у кого не вызывает страха.
https://1prime.ru/20250417/litva-856780870.html
литва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/21/842342131_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3e04d8d8f9951979e5626af4decf9f8f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , литва, рф, мария захарова, мид рф
Политика, Общество , ЛИТВА, РФ, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж
Захарова посоветовала экс-президенту Литвы обратиться в Елисейский дворец
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В ответ на заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное окружение России никого не пугает, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ей обратиться за консультацией в Елисейский дворец.
"Пусть звонит в Елисейский дворец - там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков", - с иронией ответила она в комментарии для РИА Новости.
Ранее Грибаускайте высказала мнение, что российское ядерное оружие больше ни у кого не вызывает страха.
В Литве аннулируют ВНЖ россиян за поездки в РФ и Белоруссию