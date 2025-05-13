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Власти Запорожской области указали на ее туристический потенциал - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Власти Запорожской области указали на ее туристический потенциал
Власти Запорожской области указали на ее туристический потенциал - 13.05.2025, ПРАЙМ
Власти Запорожской области указали на ее туристический потенциал
Запорожская область имеет все шансы стать одним из лидеров внутреннего туризма РФ при системной работе правительства страны, заявил губернатор Евгений Балицкий. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T20:29+0300
2025-05-13T20:29+0300
экономика
запорожская область
туризм
марат хуснуллин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Запорожская область имеет все шансы стать одним из лидеров внутреннего туризма РФ при системной работе правительства страны, заявил губернатор Евгений Балицкий. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провёл встречу с губернатором, на которой обсудили повышение надёжности работы энергетического комплекса региона, обновление ЖКХ и строительство современного жилья, социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры. "Обсудили также продолжение работы по созданию необходимой туристической инфраструктуры. Наш регион обладает туристической привлекательностью и узнаваемостью, у него огромный потенциал в плане развития туристической отрасли. При системной работе правительства Российской Федерации Запорожская область имеет все шансы и возможности занять достойное место на туристической карте России и стать одним из лидеров внутреннего туризма страны", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Хуснуллин, в свою очередь, подчеркнул, что в этом вопросе важно содействовать созданию всей необходимой инфраструктуры, в том числе и дорожной. Так, к примеру, сейчас обновляется порядка 30 километров трассы вдоль Азовского моря. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, туризм, марат хуснуллин
Экономика, Запорожская область, Туризм, Марат Хуснуллин
20:29 13.05.2025
 
Власти Запорожской области указали на ее туристический потенциал

Балицкий: Запорожская область может стать одним из лидеров внутреннего туризма РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
© POOL
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Запорожская область имеет все шансы стать одним из лидеров внутреннего туризма РФ при системной работе правительства страны, заявил губернатор Евгений Балицкий.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провёл встречу с губернатором, на которой обсудили повышение надёжности работы энергетического комплекса региона, обновление ЖКХ и строительство современного жилья, социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры.
"Обсудили также продолжение работы по созданию необходимой туристической инфраструктуры. Наш регион обладает туристической привлекательностью и узнаваемостью, у него огромный потенциал в плане развития туристической отрасли. При системной работе правительства Российской Федерации Запорожская область имеет все шансы и возможности занять достойное место на туристической карте России и стать одним из лидеров внутреннего туризма страны", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Хуснуллин, в свою очередь, подчеркнул, что в этом вопросе важно содействовать созданию всей необходимой инфраструктуры, в том числе и дорожной. Так, к примеру, сейчас обновляется порядка 30 километров трассы вдоль Азовского моря.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
ЭкономикаЗапорожская областьТуризмМарат Хуснуллин
 
 
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