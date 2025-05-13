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В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле
Владимир Зеленский своими резкими заявлениями стремится создать условия для срыва переговорного процесса в Стамбуле, направленного на урегулирование украинского | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:58+0300
2025-05-13T10:58+0300
политика
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турция
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своими резкими заявлениями стремится создать условия для срыва переговорного процесса в Стамбуле, направленного на урегулирование украинского конфликта. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры, делая свои неискренние одиозные запоздалые публичные заявления, позабыв, что с юридической стороны у него очень сомнительная легитимность и основательно подмоченная репутация", - заявил депутат в интервью РИА Новости. По мнению депутата, Зеленский преследует одну из целей: намеренно сорвать очередной раунд мирных переговоров или же повысить свой авторитет на международной арене за счет авторитета президента России Владимира Путина.
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россия, украина, турция, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
10:58 13.05.2025
 
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

Депутат ГД Шеремет: Зеленский ищет повод для срыва переговоров по Украине в Стамбуле

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своими резкими заявлениями стремится создать условия для срыва переговорного процесса в Стамбуле, направленного на урегулирование украинского конфликта. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры, делая свои неискренние одиозные запоздалые публичные заявления, позабыв, что с юридической стороны у него очень сомнительная легитимность и основательно подмоченная репутация", - заявил депутат в интервью РИА Новости.
По мнению депутата, Зеленский преследует одну из целей: намеренно сорвать очередной раунд мирных переговоров или же повысить свой авторитет на международной арене за счет авторитета президента России Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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