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В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

Владимир Зеленский своими резкими заявлениями стремится создать условия для срыва переговорного процесса в Стамбуле, направленного на урегулирование украинского | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T10:58+0300

2025-05-13T10:58+0300

2025-05-13T10:58+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своими резкими заявлениями стремится создать условия для срыва переговорного процесса в Стамбуле, направленного на урегулирование украинского конфликта. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры, делая свои неискренние одиозные запоздалые публичные заявления, позабыв, что с юридической стороны у него очень сомнительная легитимность и основательно подмоченная репутация", - заявил депутат в интервью РИА Новости. По мнению депутата, Зеленский преследует одну из целей: намеренно сорвать очередной раунд мирных переговоров или же повысить свой авторитет на международной арене за счет авторитета президента России Владимира Путина.

https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857509100.html

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россия, украина, турция, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков