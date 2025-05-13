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"Режим падет". На Западе сделали страшное предсказание Зеленскому - 13.05.2025, ПРАЙМ
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"Режим падет". На Западе сделали страшное предсказание Зеленскому
"Режим падет". На Западе сделали страшное предсказание Зеленскому - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Режим падет". На Западе сделали страшное предсказание Зеленскому
Россия должна удостовериться в выполнении Украиной требований до переговоров в Стамбуле, так как Зеленский находится в неустойчивой позиции. Таким мнением в... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T09:02+0300
2025-05-13T09:02+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия должна удостовериться в выполнении Украиной требований до переговоров в Стамбуле, так как Зеленский находится в неустойчивой позиции. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.По мнению аналитика, российская сторона должна проконтролировать, чтобы Киев не использовал период прекращения огня для перевооружения."И это, по сути, все. Потому что режим Зеленского либо падет, либо его можно будет свергнуть в течение месяцев, а не лет", — отметил эксперт.Кошкович подчеркнул, что европейским лидерам необходима поддержка США, так как без американской разведки нет возможности использовать высокоточное оружие.Ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением к украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
09:02 13.05.2025
 
"Режим падет". На Западе сделали страшное предсказание Зеленскому

Аналитик Кошкович: Зеленского могут свергнуть в течение нескольких месяцев

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия должна удостовериться в выполнении Украиной требований до переговоров в Стамбуле, так как Зеленский находится в неустойчивой позиции. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
По мнению аналитика, российская сторона должна проконтролировать, чтобы Киев не использовал период прекращения огня для перевооружения.
"И это, по сути, все. Потому что режим Зеленского либо падет, либо его можно будет свергнуть в течение месяцев, а не лет", — отметил эксперт.
Кошкович подчеркнул, что европейским лидерам необходима поддержка США, так как без американской разведки нет возможности использовать высокоточное оружие.
Ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением к украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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