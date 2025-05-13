https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857508870.html

"Режим падет". На Западе сделали страшное предсказание Зеленскому

"Режим падет". На Западе сделали страшное предсказание Зеленскому - 13.05.2025, ПРАЙМ

"Режим падет". На Западе сделали страшное предсказание Зеленскому

Россия должна удостовериться в выполнении Украиной требований до переговоров в Стамбуле, так как Зеленский находится в неустойчивой позиции. Таким мнением в... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T09:02+0300

2025-05-13T09:02+0300

2025-05-13T09:02+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия должна удостовериться в выполнении Украиной требований до переговоров в Стамбуле, так как Зеленский находится в неустойчивой позиции. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.По мнению аналитика, российская сторона должна проконтролировать, чтобы Киев не использовал период прекращения огня для перевооружения."И это, по сути, все. Потому что режим Зеленского либо падет, либо его можно будет свергнуть в течение месяцев, а не лет", — отметил эксперт.Кошкович подчеркнул, что европейским лидерам необходима поддержка США, так как без американской разведки нет возможности использовать высокоточное оружие.Ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением к украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

https://1prime.ru/20250512/ratifikatsiya-857499172.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, владимир зеленский