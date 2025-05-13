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"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского - 13.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857509100.html
"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского
"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского
Ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского странам ЕС и президенту России Владимиру Путину по переговорам наносит ущерб президенту США Дональду... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T09:16+0300
2025-05-13T09:16+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского странам ЕС и президенту России Владимиру Путину по переговорам наносит ущерб президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — отметил нардеп.По мнению Дубинского, план заключается в затягивании переговоров до тех пор, пока Трамп не покинет должность главы государства или республиканцы не потеряют большинство в Конгрессе. Такой подход даст украинской армии время передохнуть, а затем начать новую войну за интересы Европы и транснациональных корпораций.
https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857508870.html
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:16 13.05.2025
 
"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского

Депутат Рады Дубинский: ультиматум Зеленского и ЕС Путину вредит Трампу

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского странам ЕС и президенту России Владимиру Путину по переговорам наносит ущерб президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — отметил нардеп.
По мнению Дубинского, план заключается в затягивании переговоров до тех пор, пока Трамп не покинет должность главы государства или республиканцы не потеряют большинство в Конгрессе. Такой подход даст украинской армии время передохнуть, а затем начать новую войну за интересы Европы и транснациональных корпораций.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
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ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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