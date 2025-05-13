https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857509100.html

"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского

"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского - 13.05.2025, ПРАЙМ

"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского

Ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского странам ЕС и президенту России Владимиру Путину по переговорам наносит ущерб президенту США Дональду... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T09:16+0300

2025-05-13T09:16+0300

2025-05-13T09:16+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского странам ЕС и президенту России Владимиру Путину по переговорам наносит ущерб президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — отметил нардеп.По мнению Дубинского, план заключается в затягивании переговоров до тех пор, пока Трамп не покинет должность главы государства или республиканцы не потеряют большинство в Конгрессе. Такой подход даст украинской армии время передохнуть, а затем начать новую войну за интересы Европы и транснациональных корпораций.

https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857508870.html

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сша, украина, владимир зеленский