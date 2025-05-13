https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857509100.html
"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского
"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского
Ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского странам ЕС и президенту России Владимиру Путину по переговорам наносит ущерб президенту США Дональду... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T09:16+0300
2025-05-13T09:16+0300
2025-05-13T09:16+0300
политика
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского странам ЕС и президенту России Владимиру Путину по переговорам наносит ущерб президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — отметил нардеп.По мнению Дубинского, план заключается в затягивании переговоров до тех пор, пока Трамп не покинет должность главы государства или республиканцы не потеряют большинство в Конгрессе. Такой подход даст украинской армии время передохнуть, а затем начать новую войну за интересы Европы и транснациональных корпораций.
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Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Пересидеть Трампа". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского
Депутат Рады Дубинский: ультиматум Зеленского и ЕС Путину вредит Трампу
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского странам ЕС и президенту России Владимиру Путину по переговорам наносит ущерб президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — отметил нардеп.
По мнению Дубинского, план заключается в затягивании переговоров до тех пор, пока Трамп не покинет должность главы государства или республиканцы не потеряют большинство в Конгрессе. Такой подход даст украинской армии время передохнуть, а затем начать новую войну за интересы Европы и транснациональных корпораций.
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