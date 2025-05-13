https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857513567.html
"Единая поддержка". На Западе выяснили, что задумал Зеленский
"Единая поддержка". На Западе выяснили, что задумал Зеленский - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Единая поддержка". На Западе выяснили, что задумал Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен переключить свое внимание с президента США Дональда Трампа на страны ЕС, чтобы заручиться их поддержкой,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:55+0300
2025-05-13T10:55+0300
2025-05-13T10:55+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен переключить свое внимание с президента США Дональда Трампа на страны ЕС, чтобы заручиться их поддержкой, говорится в материале издания Spectator."Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома или открыто заигрывать с Кремлем, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой…" — сказано в тексте публикации.Авторы материала также отметили, что ситуация на Украине за последние три года ухудшилась, страна столкнулась с огромными потерями и экономическим коллапсом.Ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением к украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857509100.html
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запад, украина, владимир зеленский
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Единая поддержка". На Западе выяснили, что задумал Зеленский
Spectator: Зеленский собирается переключиться с Трампа на страны ЕС