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ФАС одобрила методику расчета ценовых индексов зерновых культур - 13.05.2025, ПРАЙМ
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ФАС одобрила методику расчета ценовых индексов зерновых культур
ФАС одобрила методику расчета ценовых индексов зерновых культур - 13.05.2025, ПРАЙМ
ФАС одобрила методику расчета ценовых индексов зерновых культур
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила методику расчета ценовых индексов зерновых культур для биржевых торгов, сообщили в ведомстве. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T14:03+0300
2025-05-13T14:03+0300
экономика
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила методику расчета ценовых индексов зерновых культур для биржевых торгов, сообщили в ведомстве. "Одобрена методика расчета ценовых индексов зерновых культур. Ее применение позволит получать объективную ценовую информацию на соответствующие товары и принимать регуляторные решения", - говорится в сообщении. Там уточнили, что в прошлом году в объеме торгов на товарных аукционах зерновые (пшеница и кукуруза) занимали 56%, масличные (соя, рапс, подсолнечник) - 33%. Также реализуются сахар, молочная и мясная продукция. Такой формат биржевых торгов развивается наиболее активно: на него приходится более 70% от торгуемого сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В ведомстве уточнили, что общий объем агропродукции, который был реализован на биржевых торгах в 2024 году, в денежном выражении составил 63 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился в 1,3 раза.
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сельское хозяйство, россия, рф
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ
14:03 13.05.2025
 
ФАС одобрила методику расчета ценовых индексов зерновых культур

ФАС одобрила методику расчета ценовых индексов зерновых для биржевых торгов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила методику расчета ценовых индексов зерновых культур для биржевых торгов, сообщили в ведомстве.
"Одобрена методика расчета ценовых индексов зерновых культур. Ее применение позволит получать объективную ценовую информацию на соответствующие товары и принимать регуляторные решения", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что в прошлом году в объеме торгов на товарных аукционах зерновые (пшеница и кукуруза) занимали 56%, масличные (соя, рапс, подсолнечник) - 33%. Также реализуются сахар, молочная и мясная продукция. Такой формат биржевых торгов развивается наиболее активно: на него приходится более 70% от торгуемого сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
В ведомстве уточнили, что общий объем агропродукции, который был реализован на биржевых торгах в 2024 году, в денежном выражении составил 63 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился в 1,3 раза.
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