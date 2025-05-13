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Россия нарастила экспорт железа и стали в Индонезию до максимума

Россия нарастила экспорт железа и стали в Индонезию до максимума - 13.05.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт железа и стали в Индонезию до максимума

Россия в феврале увеличила поставки железа и стали в Индонезию до максимальных с ноября 2023 года 45,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:41+0300

2025-05-13T15:41+0300

2025-05-13T15:41+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила поставки железа и стали в Индонезию до максимальных с ноября 2023 года 45,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Так, в феврале экспорт российских компаний увеличился в четыре раза в годовом выражении - до 45,1 миллиона долларов. Последний раз больше было в ноябре 2023 года, когда поставки составляли 65,7 миллиона долларов. Россия в конце зимы занимала пятое место среди основных экспортеров железа и стали на местный рынок. Главным их поставщиком был Китай, который продал Индонезии этих металлов на 339,4 миллиона долларов. Второе место занимала Япония с 171,3 миллиона долларов, третье - Южная Корея с 71 миллионом, а четвертое - Оман с 66,9 миллиона. Также Индонезия в феврале нарастила ввоз алюминия из России - в 1,4 раза год к году, до 1,4 миллиона долларов. Однако российские компании не являются крупными поставщиками этого металла на местный рынок.

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россия, промышленность, индонезия, китай