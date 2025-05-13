https://1prime.ru/20250513/zhelezo-857527998.html
Россия нарастила экспорт железа и стали в Индонезию до максимума
Россия нарастила экспорт железа и стали в Индонезию до максимума - 13.05.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт железа и стали в Индонезию до максимума
Россия в феврале увеличила поставки железа и стали в Индонезию до максимальных с ноября 2023 года 45,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:41+0300
2025-05-13T15:41+0300
2025-05-13T15:41+0300
экономика
россия
промышленность
индонезия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_c9cc9ec8346d3c82c1621f51769628a1.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила поставки железа и стали в Индонезию до максимальных с ноября 2023 года 45,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Так, в феврале экспорт российских компаний увеличился в четыре раза в годовом выражении - до 45,1 миллиона долларов. Последний раз больше было в ноябре 2023 года, когда поставки составляли 65,7 миллиона долларов. Россия в конце зимы занимала пятое место среди основных экспортеров железа и стали на местный рынок. Главным их поставщиком был Китай, который продал Индонезии этих металлов на 339,4 миллиона долларов. Второе место занимала Япония с 171,3 миллиона долларов, третье - Южная Корея с 71 миллионом, а четвертое - Оман с 66,9 миллиона. Также Индонезия в феврале нарастила ввоз алюминия из России - в 1,4 раза год к году, до 1,4 миллиона долларов. Однако российские компании не являются крупными поставщиками этого металла на местный рынок.
https://1prime.ru/20250507/indoneziya-857348078.html
индонезия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_88:0:1413:994_1920x0_80_0_0_57938d99642f3ef5925abf1c430d4761.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, индонезия, китай
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ
Россия нарастила экспорт железа и стали в Индонезию до максимума
Россия нарастила экспорт железа и стали в Индонезию до максимума с осени 2023 года
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила поставки железа и стали в Индонезию до максимальных с ноября 2023 года 45,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Так, в феврале экспорт российских компаний увеличился в четыре раза в годовом выражении - до 45,1 миллиона долларов. Последний раз больше было в ноябре 2023 года, когда поставки составляли 65,7 миллиона долларов.
Россия в конце зимы занимала пятое место среди основных экспортеров железа и стали на местный рынок. Главным их поставщиком был Китай, который продал Индонезии этих металлов на 339,4 миллиона долларов. Второе место занимала Япония с 171,3 миллиона долларов, третье - Южная Корея с 71 миллионом, а четвертое - Оман с 66,9 миллиона.
Также Индонезия в феврале нарастила ввоз алюминия из России - в 1,4 раза год к году, до 1,4 миллиона долларов. Однако российские компании не являются крупными поставщиками этого металла на местный рынок.
Россиян предупредили о проверках разрешений на пребывание в Индонезии