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Вторичное жилье в крупнейших городах России подорожало в апреле на 0,7% - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Вторичное жилье в крупнейших городах России подорожало в апреле на 0,7%
Вторичное жилье в крупнейших городах России подорожало в апреле на 0,7% - 13.05.2025, ПРАЙМ
Вторичное жилье в крупнейших городах России подорожало в апреле на 0,7%
Вторичное жилье в крупнейших городах России в апреле 2025 года подорожало в среднем на 0,7% – до 142 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали в "Яндекс... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:00+0300
2025-05-13T10:00+0300
экономика
недвижимость
бизнес
москва
челябинск
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Вторичное жилье в крупнейших городах России в апреле 2025 года подорожало в среднем на 0,7% – до 142 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали в "Яндекс Недвижимости". "Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Пермь (+3,4%, до 106 тысяч рублей), на втором месте – Ростов-на-Дону (+1,8%, до 123 тысяч рублей), на третьем – Екатеринбург (+1,4%, до 125 тысяч рублей) и Челябинск (+1,4%, до 99 тысяч рублей)", – сообщила пресс-служба компании. Небольшое снижение цен, близкое к стагнации (до 0,5%), на вторичном рынке зафиксировано сервисом только в двух из 16 российских мегаполисов – в Нижнем Новгороде (–0,5%, до 139 тысяч рублей) и Красноярске (–0,4%, до 122 тысяч рублей). Остальные десять миллионников в течение месяца показали небольшой рост в диапазоне от 0,2% (в Санкт-Петербурге и Омске) до 1% (в Москве), говорится в сообщении. По данным "Яндекс Недвижимости", городами с самыми высокими ценами на вторичку остаются Москва (359 тысяч рублей за квадратный метр), Санкт-Петербург (214 тысяч рублей), Казань (186 тысяч рублей). "Квадраты" стоимостью менее 100 тысяч рублей реализуются в Челябинске и Волгограде, добавляется в сообщении компании.
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недвижимость, бизнес, москва, челябинск, санкт-петербург, яндекс недвижимость
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Челябинск, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Яндекс Недвижимость
10:00 13.05.2025
 
Вторичное жилье в крупнейших городах России подорожало в апреле на 0,7%

"Яндекс Недвижимость": вторичка в крупнейших городах России в апреле подорожала на 0,7%

Жилье в Москве
Жилье в Москве
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Вторичное жилье в крупнейших городах России в апреле 2025 года подорожало в среднем на 0,7% – до 142 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали в "Яндекс Недвижимости".
"Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Пермь (+3,4%, до 106 тысяч рублей), на втором месте – Ростов-на-Дону (+1,8%, до 123 тысяч рублей), на третьем – Екатеринбург (+1,4%, до 125 тысяч рублей) и Челябинск (+1,4%, до 99 тысяч рублей)", – сообщила пресс-служба компании.
Небольшое снижение цен, близкое к стагнации (до 0,5%), на вторичном рынке зафиксировано сервисом только в двух из 16 российских мегаполисов – в Нижнем Новгороде (–0,5%, до 139 тысяч рублей) и Красноярске (–0,4%, до 122 тысяч рублей).
Остальные десять миллионников в течение месяца показали небольшой рост в диапазоне от 0,2% (в Санкт-Петербурге и Омске) до 1% (в Москве), говорится в сообщении.
По данным "Яндекс Недвижимости", городами с самыми высокими ценами на вторичку остаются Москва (359 тысяч рублей за квадратный метр), Санкт-Петербург (214 тысяч рублей), Казань (186 тысяч рублей).
"Квадраты" стоимостью менее 100 тысяч рублей реализуются в Челябинске и Волгограде, добавляется в сообщении компании.
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