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Золото дорожает на ожиданиях статистики по инфляции в США в апреле - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/zoloto--857506804.html
Золото дорожает на ожиданиях статистики по инфляции в США в апреле
Золото дорожает на ожиданиях статистики по инфляции в США в апреле - 13.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на ожиданиях статистики по инфляции в США в апреле
Стоимость золота во вторник утром растет, инвесторы ожидают публикации статистики по динамике потребительских цен в США в апреле, свидетельствуют данные торгов. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:24+0300
2025-05-13T08:24+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром растет, инвесторы ожидают публикации статистики по динамике потребительских цен в США в апреле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 30,55 доллара, или на 0,95%, до 3 258,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 33,205 доллара за унцию. Мировые рынки ожидают новые показатели состояния экономики США. Позднее во вторник будут опубликованы данные по динамике потребительских цен в апреле. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в США по итогам апреля осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%. Статистика по экономике страны учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при регулировании денежно-кредитной политики, отражающейся на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. По итогам майского заседания регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых.
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рынок, мировая экономика, сша, comex
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США, Comex
08:24 13.05.2025
 
Золото дорожает на ожиданиях статистики по инфляции в США в апреле

Золото дорожает на ожиданиях публикации статистики по инфляции в США в апреле

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром растет, инвесторы ожидают публикации статистики по динамике потребительских цен в США в апреле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 30,55 доллара, или на 0,95%, до 3 258,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 33,205 доллара за унцию.
Мировые рынки ожидают новые показатели состояния экономики США. Позднее во вторник будут опубликованы данные по динамике потребительских цен в апреле. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в США по итогам апреля осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%.
Статистика по экономике страны учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при регулировании денежно-кредитной политики, отражающейся на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. По итогам майского заседания регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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