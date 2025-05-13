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Цена на золото вновь растет
Цена на золото вновь растет - 13.05.2025, ПРАЙМ
Цена на золото вновь растет
Стоимость золота растет во вторник вечером после падения предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:19+0300
2025-05-13T18:19+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после падения предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.11 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,1 доллара, или на 0,62%, до 3 248,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% - до 33,075 доллара за унцию. По итогам торгов понедельника золото подешевело на 3,1%. Трейдеры отреагировали на новости о договоренностях США и Китая относительно понижения взаимных импортных пошлин. Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 2,4%. В месячном выражении потребительские цены в США выросли на 0,2% вместо ожидавшихся 0,3%.
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рынок, торги, сша, золото, фьючерсы на золото
Экономика, Рынок, Торги, США, золото, фьючерсы на золото
Цена на золото вновь растет
Цена на золото растет после падения днем ранее
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после падения предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.11 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,1 доллара, или на 0,62%, до 3 248,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% - до 33,075 доллара за унцию.
По итогам торгов понедельника золото подешевело на 3,1%. Трейдеры отреагировали на новости о договоренностях США и Китая относительно понижения взаимных импортных пошлин.
Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 2,4%. В месячном выражении потребительские цены в США выросли на 0,2% вместо ожидавшихся 0,3%.
Золотые резервы России обновили рекорд