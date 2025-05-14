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Аэровокзал в селе Богородское Хабаровского края оснастят новым терминалом

Аэровокзал в селе Богородское Хабаровского края оснастят новым терминалом - 14.05.2025, ПРАЙМ

Аэровокзал в селе Богородское Хабаровского края оснастят новым терминалом

Аэровокзал в селе Богородском Ульчского района Хабаровского края оснастят новым пассажирским терминалом, сообщает Росавиация. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T07:50+0300

2025-05-14T07:50+0300

2025-05-14T07:50+0300

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ХАБАРОВСК, 14 мая - ПРАЙМ. Аэровокзал в селе Богородском Ульчского района Хабаровского края оснастят новым пассажирским терминалом, сообщает Росавиация. Ранее, в апреле, авиакомпания "Хабаровские авиалинии" сообщала, что новый аэровокзал построят в селе Богородском к февралю 2027 года. Его пропускная способность составит 35 пассажиров в час, что в 2,7 раза больше, чем у действующего служебно-пассажирского здания. В конце марта госпредприятие "Аэропорты Дальнего Востока" объявило тендер на приобретение и монтаж быстровозводимого здания. В середине апреля был определен поставщик. Это будет одноэтажное быстровозводимое каркасное здание. По проекту его длина составит чуть менее 40 метров, ширина - около 18 метров. Общая площадь - около 700 "квадратов". "Новый служебно-пассажирский терминал появится в аэропорту местных воздушных линий села Богородское... Терминал будет отвечать современным требованиям к обслуживанию маломобильных граждан; в нем появится комната матери и ребенка, санузел с душевой", - говорится в сообщении ведомства. Аэропорт "Богородское" (код ИКАО: UHNB) входит в состав подведомственного Росавиации ФКП "Аэропорты Дальнего Востока". Поставкой и монтажом здания займетря иркутская компания "ПрофСтрой". Общая стоимость контракта - 262 миллиона рублей. Поставщик приступит к работам в этом году, уточняет Росавиация. Авиагавань "Богородское" находится в 570 километрах к северо-востоку от Хабаровска. За последние 10 лет (2015-2024) пассажиропоток аэропорта вырос в 2,6 раза, до 3,6 тысячи человек в прошлом году. Регулярные рейсы из Хабаровска в Богородское дважды в неделю на самолетах L-410/Ан-24 выполняют "Хабаровские авиалинии". Пассажиропоток аэропорта в I квартале 2025 года составил 919 человек, перевезено 4,2 тонн груза и почты. Действующее служебно-пассажирское здание аэропорта Богородское - 1957 года постройки, изначально он имел грунтовую взлетно-посадочную полосу (ВПП) и в основном использовался для самолетов Ан-2. В 60-70-х годах грунтовую ВПП аэродрома удлинили до 1,3 тысячи метров, аэродром стал принимать самолеты Ил-14 и Як-40. В 2003 году на аэродроме прошел первый этап реконструкции, построена ВПП со сборным железобетонным покрытием размером 1 тысяча на 28 метров, перрон на два места стоянки и вертолетная площадка. В 2012-2013 годах прошел второй этап реконструкции, бетонная ВПП удлинена до 1,4 тысячи метров. По данным "Хабавиа", в 2023 году в Богородском было сертифицировано светосигнальное оборудование для ВПП. Теперь взлеты и посадки здесь можно совершать в темное время суток. Длина полосы позволяет местному аэропорту принимать самолеты четвертого класса, вертолеты всех типов и некоторые самолеты третьего класса (Ан-24). Село Богородское - административный центр Ульчского района. Расположено на правом берегу реки Амур в 820 километрах от города Хабаровска. Пассажирские перевозки между районным и краевым центром осуществляются летом - водным транспортом до Николаевска-на-Амуре и Комсомольска-на-Амуре, водномоторным транспортом частных владельцев. Независимо от периода - автобус, самолет из Хабаровска, маршрутное такси ежедневно. В селе проживает более 3,1 тысячи человек, в Ульчском районе - порядка 14 тысяч.

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