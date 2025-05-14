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Нетто-покупки акций физлицами в апреле составили 22,7 млрд рублей

Нетто-покупки акций физлицами в апреле составили 22,7 млрд рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ

Нетто-покупки акций физлицами в апреле составили 22,7 млрд рублей

Физлица в апреле оставались крупнейшими нетто-покупателями акций, купив их на сумму 22,7 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:06+0300

2025-05-14T19:06+0300

2025-05-14T19:42+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Физлица в апреле оставались крупнейшими нетто-покупателями акций, купив их на сумму 22,7 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "Крупнейшими нетто-покупателями в апреле по‑прежнему оставались физические лица, купившие акций на сумму 22,7 миллиарда рублей. Помимо них, нетто-покупки также осуществили нерезиденты из дружественных стран: в апреле они приобрели акций на сумму 11,1 миллиарда рублей", - сообщается в апрельском обзоре. Основными нетто-продавцами стали НФО (некредитные финансовые организации) в рамках управления собственными средствами: они продолжили осуществлять продажи в сопоставимом с мартом объеме (продали в апреле на 24,8 миллиарда рублей, в марте – на 24,7 миллиарда рублей), отмечается там.Значительные объемы покупок и продаж акций также показали системно значимые кредитные организации (СЗКО) и банки, не входящие в эту категорию: в апреле покупки первых составили 16,3 миллиарда рублей, а продажи вторых – 24,9 миллиарда рублей, добавляется в обзоре. Однако основной объем операций пришелся на отдельных участников, осуществлявших операции в режиме переговорных сделок, отмечается там.

https://1prime.ru/20250514/banki-857574133.html

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финансы, банки, банк россии