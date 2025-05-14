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Нетто-покупки акций физлицами в апреле составили 22,7 млрд рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250514/aktsii-857575742.html
Нетто-покупки акций физлицами в апреле составили 22,7 млрд рублей
Нетто-покупки акций физлицами в апреле составили 22,7 млрд рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
Нетто-покупки акций физлицами в апреле составили 22,7 млрд рублей
Физлица в апреле оставались крупнейшими нетто-покупателями акций, купив их на сумму 22,7 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:06+0300
2025-05-14T19:42+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Физлица в апреле оставались крупнейшими нетто-покупателями акций, купив их на сумму 22,7 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "Крупнейшими нетто-покупателями в апреле по‑прежнему оставались физические лица, купившие акций на сумму 22,7 миллиарда рублей. Помимо них, нетто-покупки также осуществили нерезиденты из дружественных стран: в апреле они приобрели акций на сумму 11,1 миллиарда рублей", - сообщается в апрельском обзоре. Основными нетто-продавцами стали НФО (некредитные финансовые организации) в рамках управления собственными средствами: они продолжили осуществлять продажи в сопоставимом с мартом объеме (продали в апреле на 24,8 миллиарда рублей, в марте – на 24,7 миллиарда рублей), отмечается там.Значительные объемы покупок и продаж акций также показали системно значимые кредитные организации (СЗКО) и банки, не входящие в эту категорию: в апреле покупки первых составили 16,3 миллиарда рублей, а продажи вторых – 24,9 миллиарда рублей, добавляется в обзоре. Однако основной объем операций пришелся на отдельных участников, осуществлявших операции в режиме переговорных сделок, отмечается там.
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финансы, банки, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, Банк России
19:06 14.05.2025 (обновлено: 19:42 14.05.2025)
 
Нетто-покупки акций физлицами в апреле составили 22,7 млрд рублей

ЦБ: нетто-покупки акций физлицами в апреле составили 22,7 млрд рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Физлица в апреле оставались крупнейшими нетто-покупателями акций, купив их на сумму 22,7 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.
"Крупнейшими нетто-покупателями в апреле по‑прежнему оставались физические лица, купившие акций на сумму 22,7 миллиарда рублей. Помимо них, нетто-покупки также осуществили нерезиденты из дружественных стран: в апреле они приобрели акций на сумму 11,1 миллиарда рублей", - сообщается в апрельском обзоре.
Основными нетто-продавцами стали НФО (некредитные финансовые организации) в рамках управления собственными средствами: они продолжили осуществлять продажи в сопоставимом с мартом объеме (продали в апреле на 24,8 миллиарда рублей, в марте – на 24,7 миллиарда рублей), отмечается там.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги
18:05
Значительные объемы покупок и продаж акций также показали системно значимые кредитные организации (СЗКО) и банки, не входящие в эту категорию: в апреле покупки первых составили 16,3 миллиарда рублей, а продажи вторых – 24,9 миллиарда рублей, добавляется в обзоре. Однако основной объем операций пришелся на отдельных участников, осуществлявших операции в режиме переговорных сделок, отмечается там.
 
ЭкономикаФинансыБанкиБанк России
 
 
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