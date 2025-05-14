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Алиханов рассказал о поставках интернет-оборудования в Египет - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханов рассказал о поставках интернет-оборудования в Египет
Алиханов рассказал о поставках интернет-оборудования в Египет - 14.05.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о поставках интернет-оборудования в Египет
Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:59+0300
2025-05-14T12:59+0300
экономика
бизнес
россия
египет
рф
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Российские компании уже поставляют современное телеком-оборудование для национального проекта по проведению высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта", — сказал он. Алиханов добавил, что в сфере цифровых технологий есть большие возможности для расширения кооперационных связей России и Египта.
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бизнес, россия, египет, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
12:59 14.05.2025
 
Алиханов рассказал о поставках интернет-оборудования в Египет

Алиханов: российские компании поставляют оборудование для проведения интернета в Египет

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Российские компании уже поставляют современное телеком-оборудование для национального проекта по проведению высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта", — сказал он.
Алиханов добавил, что в сфере цифровых технологий есть большие возможности для расширения кооперационных связей России и Египта.
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Туроператоры отметили рост спроса на летние туры в Египет из России
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ЭкономикаБизнесРОССИЯЕГИПЕТРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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