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Алиханов рассказал о поставках интернет-оборудования в Египет

Алиханов рассказал о поставках интернет-оборудования в Египет - 14.05.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о поставках интернет-оборудования в Египет

Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:59+0300

2025-05-14T12:59+0300

2025-05-14T12:59+0300

экономика

бизнес

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египет

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антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Российские компании уже поставляют современное телеком-оборудование для национального проекта по проведению высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта", — сказал он. Алиханов добавил, что в сфере цифровых технологий есть большие возможности для расширения кооперационных связей России и Египта.

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бизнес, россия, египет, рф, антон алиханов, минпромторг