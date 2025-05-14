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Алиханов назвал условие для роста товарооборота России и Египта - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/alikhanov-857557760.html
Алиханов назвал условие для роста товарооборота России и Египта
Алиханов назвал условие для роста товарооборота России и Египта - 14.05.2025, ПРАЙМ
Алиханов назвал условие для роста товарооборота России и Египта
Заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:17+0300
2025-05-14T13:17+0300
экономика
россия
египет
москва
антон алиханов
минпромторг
росстандарт
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Несмотря на позитивную динамику в торговле, сохраняется значительный потенциал для увеличения объема и наращивания диверсификации нашего товарооборота. Главным драйвером должно стать заключение соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом", — сказал министр на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что важным направлением в торгово-экономическом сотрудничестве России и Египта является также взаимное признание документов по стандартизации. Планируется активизировать диалог в этой области между Росстандартом и Египетской организацией по стандартизации и качеству. "Готовы рассматривать различные инициативы по реализации совместных технологичных производств с нашими египетскими партнерами. Особые надежды в этой связи мы возлагаем на проект создания российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. Его реализация, безусловно, позволит запустить новые совместные инициативы в приоритетных отраслях промышленности", — заключил Алиханов.
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россия, египет, москва, антон алиханов, минпромторг, росстандарт
Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг, Росстандарт
13:17 14.05.2025
 
Алиханов назвал условие для роста товарооборота России и Египта

Алиханов: соглашение о ЗСТ с ЕАЭС станет драйвером роста товарооборота России и Египта

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Несмотря на позитивную динамику в торговле, сохраняется значительный потенциал для увеличения объема и наращивания диверсификации нашего товарооборота. Главным драйвером должно стать заключение соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом", — сказал министр на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он отметил, что важным направлением в торгово-экономическом сотрудничестве России и Египта является также взаимное признание документов по стандартизации. Планируется активизировать диалог в этой области между Росстандартом и Египетской организацией по стандартизации и качеству.
"Готовы рассматривать различные инициативы по реализации совместных технологичных производств с нашими египетскими партнерами. Особые надежды в этой связи мы возлагаем на проект создания российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. Его реализация, безусловно, позволит запустить новые совместные инициативы в приоритетных отраслях промышленности", — заключил Алиханов.
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной продукции в Египет
13:00
 
ЭкономикаРОССИЯЕГИПЕТМОСКВААнтон АлихановМинпромторгРосстандарт
 
 
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