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Алиханов назвал условие для роста товарооборота России и Египта
Алиханов назвал условие для роста товарооборота России и Египта - 14.05.2025, ПРАЙМ
Алиханов назвал условие для роста товарооборота России и Египта
Заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:17+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Несмотря на позитивную динамику в торговле, сохраняется значительный потенциал для увеличения объема и наращивания диверсификации нашего товарооборота. Главным драйвером должно стать заключение соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом", — сказал министр на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что важным направлением в торгово-экономическом сотрудничестве России и Египта является также взаимное признание документов по стандартизации. Планируется активизировать диалог в этой области между Росстандартом и Египетской организацией по стандартизации и качеству. "Готовы рассматривать различные инициативы по реализации совместных технологичных производств с нашими египетскими партнерами. Особые надежды в этой связи мы возлагаем на проект создания российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. Его реализация, безусловно, позволит запустить новые совместные инициативы в приоритетных отраслях промышленности", — заключил Алиханов.
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россия, египет, москва, антон алиханов, минпромторг, росстандарт
Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг, Росстандарт
Алиханов назвал условие для роста товарооборота России и Египта
Алиханов: соглашение о ЗСТ с ЕАЭС станет драйвером роста товарооборота России и Египта
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Несмотря на позитивную динамику в торговле, сохраняется значительный потенциал для увеличения объема и наращивания диверсификации нашего товарооборота. Главным драйвером должно стать заключение соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом", — сказал министр на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он отметил, что важным направлением в торгово-экономическом сотрудничестве России и Египта является также взаимное признание документов по стандартизации. Планируется активизировать диалог в этой области между Росстандартом и Египетской организацией по стандартизации и качеству.
"Готовы рассматривать различные инициативы по реализации совместных технологичных производств с нашими египетскими партнерами. Особые надежды в этой связи мы возлагаем на проект создания российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. Его реализация, безусловно, позволит запустить новые совместные инициативы в приоритетных отраслях промышленности", — заключил Алиханов.
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