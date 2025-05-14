Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом - 14.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/alikhanov-857566472.html
Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом
Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом - 14.05.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом
Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:33+0300
2025-05-14T15:33+0300
экономика
россия
москва
египет
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848207000_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_536ce31ed277bab6354f2feddd07ca91.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Много обсуждали вопросы, связанные с расчетами… Движение определенно есть, порядка 40% уже расчетов осуществляется в иных валютах, национальных валютах в том числе, но есть еще над чем работать", - сказал он в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии. Алиханов добавил, что Россия надеется на осуществление в ближайшее время консультаций центральных банков двух стран, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.
https://1prime.ru/20250417/dollar-856787407.html
москва
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848207000_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ff50ee2a02fb1d928ffde2c5060bdf34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, египет, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ЕГИПЕТ, Антон Алиханов, Минпромторг
15:33 14.05.2025
 
Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом

Алиханов: около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом осуществляются в иных валютах

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Много обсуждали вопросы, связанные с расчетами… Движение определенно есть, порядка 40% уже расчетов осуществляется в иных валютах, национальных валютах в том числе, но есть еще над чем работать", - сказал он в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.
Алиханов добавил, что Россия надеется на осуществление в ближайшее время консультаций центральных банков двух стран, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Доля доллара в расчетах через SWIFT вновь перешла к росту
17 апреля, 16:37
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАЕГИПЕТАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала