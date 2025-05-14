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Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом

Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом - 14.05.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом

Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:33+0300

2025-05-14T15:33+0300

2025-05-14T15:33+0300

экономика

россия

москва

египет

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Много обсуждали вопросы, связанные с расчетами… Движение определенно есть, порядка 40% уже расчетов осуществляется в иных валютах, национальных валютах в том числе, но есть еще над чем работать", - сказал он в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии. Алиханов добавил, что Россия надеется на осуществление в ближайшее время консультаций центральных банков двух стран, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.

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москва

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