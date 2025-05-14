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Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом
Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом - 14.05.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом
Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:33+0300
2025-05-14T15:33+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Много обсуждали вопросы, связанные с расчетами… Движение определенно есть, порядка 40% уже расчетов осуществляется в иных валютах, национальных валютах в том числе, но есть еще над чем работать", - сказал он в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии. Алиханов добавил, что Россия надеется на осуществление в ближайшее время консультаций центральных банков двух стран, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.
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россия, москва, египет, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ЕГИПЕТ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом
Алиханов: около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом осуществляются в иных валютах
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Много обсуждали вопросы, связанные с расчетами… Движение определенно есть, порядка 40% уже расчетов осуществляется в иных валютах, национальных валютах в том числе, но есть еще над чем работать", - сказал он в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.
Алиханов добавил, что Россия надеется на осуществление в ближайшее время консультаций центральных банков двух стран, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.
Доля доллара в расчетах через SWIFT вновь перешла к росту