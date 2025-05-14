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Российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок
Российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок - 14.05.2025, ПРАЙМ
Российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок
Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:35+0300
2025-05-14T16:35+0300
бизнес
россия
москва
рф
египет
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Есть интерес от нескольких компаний фармпроизводства. Мы сегодня обсуждали возможные заключения offtake-контрактов (контрактов на выкуп будущей продукции - ред.) в самом Египте, чтобы гарантировать определенный рынок сбыта внутри страны с одновременным, понятно, прицелом, как я уже сказал, на рынке третьих стран", - сказал Алиханов в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.
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бизнес, россия, москва, рф, египет, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ЕГИПЕТ, Антон Алиханов, Минпромторг
16:35 14.05.2025
 
Российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок

Алиханов: российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок

© РИА Новости . Евгений Козырев | Перейти в медиабанкВ физико-химической лаборатории
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Евгений Козырев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Есть интерес от нескольких компаний фармпроизводства. Мы сегодня обсуждали возможные заключения offtake-контрактов (контрактов на выкуп будущей продукции - ред.) в самом Египте, чтобы гарантировать определенный рынок сбыта внутри страны с одновременным, понятно, прицелом, как я уже сказал, на рынке третьих стран", - сказал Алиханов в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Алиханов рассказал о взаиморасчетах между Россией и Египтом
15:33
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФЕГИПЕТАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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