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Российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок

Российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок - 14.05.2025, ПРАЙМ

Российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок

Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T16:35+0300

2025-05-14T16:35+0300

2025-05-14T16:35+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Есть интерес от нескольких компаний фармпроизводства. Мы сегодня обсуждали возможные заключения offtake-контрактов (контрактов на выкуп будущей продукции - ред.) в самом Египте, чтобы гарантировать определенный рынок сбыта внутри страны с одновременным, понятно, прицелом, как я уже сказал, на рынке третьих стран", - сказал Алиханов в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.

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