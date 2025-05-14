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Аналитик рассказал о рисках отмены санкций США против Сирии - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Аналитик рассказал о рисках отмены санкций США против Сирии
Аналитик рассказал о рисках отмены санкций США против Сирии - 14.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о рисках отмены санкций США против Сирии
Решение об отмене санкций США может стать для сирийской экономики ловушкой, существует риск, что американские инвестиции загонят Сирию в долги, заявил РИА... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T00:32+0300
2025-05-14T00:32+0300
мировая экономика
экономика
энергетика
сирия
сша
дамаск
дональд трамп
башар асад
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БЕЙРУТ, 14 мая - ПРАЙМ. Решение об отмене санкций США может стать для сирийской экономики ловушкой, существует риск, что американские инвестиции загонят Сирию в долги, заявил РИА Новости генеральный секретарь Арабской ассоциации политических наук Хассан аль-Ашмар. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен распорядиться об отмене санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". "Снятие санкций прежде всего сыграет на руку США, открыв им путь к инвестиционным контрактам, а в дальнейшем - к соглашениям по добыче природных ресурсов, таких как газ на шельфе, нефть и полезные ископаемые внутри страны. Всё это может быть реализовано в ущерб сирийскому народу, если за новыми сделками последует погружение страны в долговую зависимость от американских компаний", - сказал аль-Ашмар. По мнению ливанского аналитика, заявление Трампа о снятии санкций с Сирии можно рассматривать как первый шаг к нормализации отношений с новыми властями в Дамаске. При этом предполагается, что санкции будут сниматься поэтапно, а не одномоментно. "Первыми могут быть сняты ограничения с отраслей, связанных с энергетикой или гуманитарной помощью. В дальнейшем этот процесс Вашингтон сможет использовать в качестве инструмента - чтобы подписывать контракты и соглашения, касающиеся добычи природных ресурсов Сирии", - предположил глава ассоциации. Аль-Ашмар также не исключил заключение военных сделок, которые могут привести к резкому росту внешнего долга Сирии, особенно если речь пойдет о контрактах на десятки или сотни миллиардов долларов. "Важно отметить и геополитический аспект: заявление о смягчении санкций прозвучало из Саудовской Аравии. Это подчеркивает, какую важную роль США намерены отвести Эр-Рияду в будущем устройстве региона, и особенно в Сирии. Иными словами, Сирия уже не будет исключительно ареной для интересов Турции", - добавил аль-Ашмар, отметив, что Саудовская Аравия также претендует на влияние в Дамаске, возможно, даже на доминирующую роль. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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мировая экономика, сирия, сша, дамаск, дональд трамп, башар асад
Мировая экономика, Экономика, Энергетика, СИРИЯ, США, Дамаск, Дональд Трамп, Башар Асад
00:32 14.05.2025
 
Аналитик рассказал о рисках отмены санкций США против Сирии

Эксперт аль-Ашмар: отмена санкций США может стать для Сирии ловушкой

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БЕЙРУТ, 14 мая - ПРАЙМ. Решение об отмене санкций США может стать для сирийской экономики ловушкой, существует риск, что американские инвестиции загонят Сирию в долги, заявил РИА Новости генеральный секретарь Арабской ассоциации политических наук Хассан аль-Ашмар.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен распорядиться об отмене санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс".
"Снятие санкций прежде всего сыграет на руку США, открыв им путь к инвестиционным контрактам, а в дальнейшем - к соглашениям по добыче природных ресурсов, таких как газ на шельфе, нефть и полезные ископаемые внутри страны. Всё это может быть реализовано в ущерб сирийскому народу, если за новыми сделками последует погружение страны в долговую зависимость от американских компаний", - сказал аль-Ашмар.
По мнению ливанского аналитика, заявление Трампа о снятии санкций с Сирии можно рассматривать как первый шаг к нормализации отношений с новыми властями в Дамаске. При этом предполагается, что санкции будут сниматься поэтапно, а не одномоментно.
"Первыми могут быть сняты ограничения с отраслей, связанных с энергетикой или гуманитарной помощью. В дальнейшем этот процесс Вашингтон сможет использовать в качестве инструмента - чтобы подписывать контракты и соглашения, касающиеся добычи природных ресурсов Сирии", - предположил глава ассоциации.
Аль-Ашмар также не исключил заключение военных сделок, которые могут привести к резкому росту внешнего долга Сирии, особенно если речь пойдет о контрактах на десятки или сотни миллиардов долларов.
"Важно отметить и геополитический аспект: заявление о смягчении санкций прозвучало из Саудовской Аравии. Это подчеркивает, какую важную роль США намерены отвести Эр-Рияду в будущем устройстве региона, и особенно в Сирии. Иными словами, Сирия уже не будет исключительно ареной для интересов Турции", - добавил аль-Ашмар, отметив, что Саудовская Аравия также претендует на влияние в Дамаске, возможно, даже на доминирующую роль.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаСИРИЯСШАДамаскДональд ТрампБашар Асад
 
 
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