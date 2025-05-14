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США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ - 14.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250514/ansa-857566781.html
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ - 14.05.2025, ПРАЙМ
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ
США выступают против приглашения приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:41+0300
2025-05-14T15:41+0300
политика
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рим
сша
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РИМ, 14 мая – ПРАЙМ. США выступают против приглашения приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе. "Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения", - сообщил дипломатический источник. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тысяч членов делегаций. На данный момент, отмечает агентство, заявки на участие отправлены только четырем азиатским партнерам НАТО Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Вопрос приглашения Украины на саммит может быть поднят на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, говорится в публикации.
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общество , гаага, рим, сша, владимир зеленский, нато, мид
Политика, Общество , Гаага, Рим, США, Владимир Зеленский, НАТО, МИД
15:41 14.05.2025
 
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ

Ansa: США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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РИМ, 14 мая – ПРАЙМ. США выступают против приглашения приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе.
"Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения", - сообщил дипломатический источник.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тысяч членов делегаций.
На данный момент, отмечает агентство, заявки на участие отправлены только четырем азиатским партнерам НАТО Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.
Вопрос приглашения Украины на саммит может быть поднят на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
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ПолитикаОбществоГаагаРимСШАВладимир ЗеленскийНАТОМИД
 
 
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