https://1prime.ru/20250514/ansa-857566781.html

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ - 14.05.2025, ПРАЙМ

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ

США выступают против приглашения приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:41+0300

2025-05-14T15:41+0300

2025-05-14T15:41+0300

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РИМ, 14 мая – ПРАЙМ. США выступают против приглашения приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе. "Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения", - сообщил дипломатический источник. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тысяч членов делегаций. На данный момент, отмечает агентство, заявки на участие отправлены только четырем азиатским партнерам НАТО Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Вопрос приглашения Украины на саммит может быть поднят на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, говорится в публикации.

https://1prime.ru/20250514/zelenskiy-857550724.html

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общество , гаага, рим, сша, владимир зеленский, нато, мид