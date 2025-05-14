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Фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли - 14.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250514/atr-857561928.html
Фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли
Фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли - 14.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились, свидетельствуют данные бирж. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T14:11+0300
2025-05-14T14:11+0300
экономика
рынок
индексы
япония
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
си цзиньпин
shenzhen composite
hang seng index
kospi
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,86%, до 3 403,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,52%, до 2 010,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,3%, до 23 640,65 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,23%, до 2 640,57 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 0,13%, до 8 279,6 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 0,14%, до 38 128,13 пункта. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для подписания торгового соглашения между странами, однако усомнился в необходимости подобного шага. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, безработица в Южной Корее в апреле, с учетом сезонной коррекции, снизилась до 2,7% с 2,9% в марте, аналитики ожидали роста до 3%. А цены производителей (PPI) в Японии поднялись на 4% в годовом выражении и на 0,2% - за апрель. При этом негативу на рынке Японии способствовало то, что акции Honda Motor подешевели на 2,9%. Днем ранее компания отчиталась о снижении чистой прибыли в прошедшем финансовом году на 25%, операционной - на 12%. В текущем финансовом году компания ожидает при этом падения чистой прибыли на 70%, операционной - на 59%.
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япония
азиатско-тихоокеанский регион
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рынок, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, си цзиньпин, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Индексы, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
14:11 14.05.2025
 
Фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли

Основные фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,86%, до 3 403,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,52%, до 2 010,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,3%, до 23 640,65 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,23%, до 2 640,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,13%, до 8 279,6 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 0,14%, до 38 128,13 пункта.
Ранее в среду американский президент Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для подписания торгового соглашения между странами, однако усомнился в необходимости подобного шага.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, безработица в Южной Корее в апреле, с учетом сезонной коррекции, снизилась до 2,7% с 2,9% в марте, аналитики ожидали роста до 3%. А цены производителей (PPI) в Японии поднялись на 4% в годовом выражении и на 0,2% - за апрель.
При этом негативу на рынке Японии способствовало то, что акции Honda Motor подешевели на 2,9%. Днем ранее компания отчиталась о снижении чистой прибыли в прошедшем финансовом году на 25%, операционной - на 12%. В текущем финансовом году компания ожидает при этом падения чистой прибыли на 70%, операционной - на 59%.
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Фондовые индексы АТР во вторник преимущественно выросли
Вчера, 12:59
 
ЭкономикаРынокИндексыЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампСи ЦзиньпинShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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