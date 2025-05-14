https://1prime.ru/20250514/avtovaz-857548839.html

"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации Lada Granta

"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации Lada Granta - 14.05.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации Lada Granta

"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом - Active Cross, сообщает пресс-служба производителя. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T10:08+0300

2025-05-14T10:08+0300

2025-05-14T10:08+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом - Active Cross, сообщает пресс-служба производителя. "АО "АвтоВАЗ" объявляет о расширении семейства Lada Granta и запуске новой модификации лифтбека - Active Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова", - говорится в сообщении. В компании указали, что модель оснащена модернизированным шасси: дорожный просвет увеличен до 198 миллиметров, а укороченные свесы и гладкое днище без выступающих элементов делают характеристики модели близкими к компактным кроссоверам. "Lada Granta Active Cross будет оснащаться 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП (механическая коробка передач - ред.). В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции", - добавили в "АвтоВАЗе". Отмечается, что подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж будут объявлены дополнительно.

https://1prime.ru/20250430/lada-857169164.html

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россия, москва, автоваз