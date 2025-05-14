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"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации Lada Granta - 14.05.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации Lada Granta
"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации Lada Granta - 14.05.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации Lada Granta
"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом - Active Cross, сообщает пресс-служба производителя. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T10:08+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом - Active Cross, сообщает пресс-служба производителя. "АО "АвтоВАЗ" объявляет о расширении семейства Lada Granta и запуске новой модификации лифтбека - Active Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова", - говорится в сообщении. В компании указали, что модель оснащена модернизированным шасси: дорожный просвет увеличен до 198 миллиметров, а укороченные свесы и гладкое днище без выступающих элементов делают характеристики модели близкими к компактным кроссоверам. "Lada Granta Active Cross будет оснащаться 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП (механическая коробка передач - ред.). В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции", - добавили в "АвтоВАЗе". Отмечается, что подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж будут объявлены дополнительно.
https://1prime.ru/20250430/lada-857169164.html
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россия, москва, автоваз
РОССИЯ, МОСКВА, АвтоВАЗ
10:08 14.05.2025
 
"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации Lada Granta

"АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации Lada Granta Active Cross

© Пресс-служба АВТО-ВАЗСалон автомобиля ЛАДА Гранта
Салон автомобиля ЛАДА Гранта - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© Пресс-служба АВТО-ВАЗ
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" анонсировал запуск новой модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом - Active Cross, сообщает пресс-служба производителя.
"АО "АвтоВАЗ" объявляет о расширении семейства Lada Granta и запуске новой модификации лифтбека - Active Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова", - говорится в сообщении.
В компании указали, что модель оснащена модернизированным шасси: дорожный просвет увеличен до 198 миллиметров, а укороченные свесы и гладкое днище без выступающих элементов делают характеристики модели близкими к компактным кроссоверам.
"Lada Granta Active Cross будет оснащаться 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП (механическая коробка передач - ред.). В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции", - добавили в "АвтоВАЗе".
Отмечается, что подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж будут объявлены дополнительно.
%Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях
30 апреля, 12:32
 
РОССИЯМОСКВААвтоВАЗ
 
 
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