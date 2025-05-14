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В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад - 14.05.2025, ПРАЙМ
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В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад
Полиция задержала жителя Подмосковья, совершившего разбойное нападение на офис столичного банка 12 лет назад и похитившего 7 миллионов рублей, сообщила... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T10:37+0300
2025-05-14T10:37+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Полиция задержала жителя Подмосковья, совершившего разбойное нападение на офис столичного банка 12 лет назад и похитившего 7 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Спустя 12 лет мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками из СЗАО установили и задержали жителя г. Подольска, подозреваемого в разбойном нападении на офис банка", - написала Волк в Telegram-канале. По данным следствия, в ноябре 2012 года неизвестные проникли в офис банка на улице Народного Ополчения столицы. Там они напали на двух охранников, избили их, вскрыли банкомат, похитили из него около семи миллионов рублей и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ (Разбой). Установить личности и задержать сообщников по горячим следам не удалось. По словам Волк, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили одного из подозреваемых и задержали его в Подмосковье. Это стало возможным благодаря проведенным дополнительным экспертизам, в том числе молекулярно-генетическим. Фигуранту предъявлено обвинение, сейчас он заключен под стражу.
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финансы, общество , банки, москва, московская область, мвд
Финансы, Общество , Банки, МОСКВА, Московская область, МВД
10:37 14.05.2025
 
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад

МВД: полиция задержала жителя Подмосковья, напавшего на офис банка 12 лет назад

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Полиция задержала жителя Подмосковья, совершившего разбойное нападение на офис столичного банка 12 лет назад и похитившего 7 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Спустя 12 лет мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками из СЗАО установили и задержали жителя г. Подольска, подозреваемого в разбойном нападении на офис банка", - написала Волк в Telegram-канале.
По данным следствия, в ноябре 2012 года неизвестные проникли в офис банка на улице Народного Ополчения столицы. Там они напали на двух охранников, избили их, вскрыли банкомат, похитили из него около семи миллионов рублей и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ (Разбой). Установить личности и задержать сообщников по горячим следам не удалось.
По словам Волк, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили одного из подозреваемых и задержали его в Подмосковье. Это стало возможным благодаря проведенным дополнительным экспертизам, в том числе молекулярно-генетическим. Фигуранту предъявлено обвинение, сейчас он заключен под стражу.
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