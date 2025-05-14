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Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги
Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги - 14.05.2025, ПРАЙМ
Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги
Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги в связи с замедлением кредитной активности, говорится в материалах Банка России "Денежно-кредитные... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T18:05+0300
2025-05-14T18:05+0300
экономика
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги в связи с замедлением кредитной активности, говорится в материалах Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "В марте средневзвешенные ставки по рублевым депозитам продолжили снижаться... Причинами этого стали ослабление конкуренции банков за клиентские средства, связанное с замедлением кредитной активности, и улучшение ситуации с выполнением банками норматива краткосрочной ликвидности. Оперативные индикаторы свидетельствуют о сохранении понижательной динамики рублевых депозитных ставок и в апреле – прежде всего в полугодовом сегменте", - сообщает регулятор. Также ЦБ отмечает, что в наибольшей степени это снижение затронуло как крупнейшие депозиты (свыше 1,4 миллиона рублей), так и депозиты на сумму ниже 50 тысяч рублей.
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финансы, банки, россия, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
18:05 14.05.2025
 
Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги

ЦБ: банки в России ослабили конкуренцию за клиентские деньги

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги в связи с замедлением кредитной активности, говорится в материалах Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"В марте средневзвешенные ставки по рублевым депозитам продолжили снижаться... Причинами этого стали ослабление конкуренции банков за клиентские средства, связанное с замедлением кредитной активности, и улучшение ситуации с выполнением банками норматива краткосрочной ликвидности. Оперативные индикаторы свидетельствуют о сохранении понижательной динамики рублевых депозитных ставок и в апреле – прежде всего в полугодовом сегменте", - сообщает регулятор.
Также ЦБ отмечает, что в наибольшей степени это снижение затронуло как крупнейшие депозиты (свыше 1,4 миллиона рублей), так и депозиты на сумму ниже 50 тысяч рублей.
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