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Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги

Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги - 14.05.2025, ПРАЙМ

Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги

Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги в связи с замедлением кредитной активности, говорится в материалах Банка России "Денежно-кредитные... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T18:05+0300

2025-05-14T18:05+0300

2025-05-14T18:05+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские банки ослабили конкуренцию за клиентские деньги в связи с замедлением кредитной активности, говорится в материалах Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "В марте средневзвешенные ставки по рублевым депозитам продолжили снижаться... Причинами этого стали ослабление конкуренции банков за клиентские средства, связанное с замедлением кредитной активности, и улучшение ситуации с выполнением банками норматива краткосрочной ликвидности. Оперативные индикаторы свидетельствуют о сохранении понижательной динамики рублевых депозитных ставок и в апреле – прежде всего в полугодовом сегменте", - сообщает регулятор. Также ЦБ отмечает, что в наибольшей степени это снижение затронуло как крупнейшие депозиты (свыше 1,4 миллиона рублей), так и депозиты на сумму ниже 50 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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