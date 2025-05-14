https://1prime.ru/20250514/belorussiya-857554039.html

В Белоруссии поддержали прекращение договора с Украиной о кооперации

В Белоруссии поддержали прекращение договора с Украиной о кооперации - 14.05.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии поддержали прекращение договора с Украиной о кооперации

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла проект закона о прекращении действия соглашения с Украиной о производственной и научно-технической кооперации из-за... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:09+0300

2025-05-14T12:09+0300

2025-05-14T12:09+0300

мировая экономика

украина

минск

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg

МИНСК, 14 мая – ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла проект закона о прекращении действия соглашения с Украиной о производственной и научно-технической кооперации из-за отсутствия взаимодействия с украинской стороной, сообщает пресс-служба палаты. Отмечается, что речь идет о проекте закона "О прекращении действия Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о производственной и научно-технической кооперации" "Фактическое взаимодействие с украинской стороной в рамках Соглашения не осуществляется с 2021 года. Серьезными препятствиями реализации договоренностей, достигнутых в рамках Соглашения, являются невозможность проведения взаиморасчетов между субъектами хозяйствования Республики Беларусь и Украины, отсутствие возможности использовать территорию Украины как платформу в логистической цепочке, а также как исходный или конечный транспортировочный пункт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты белорусского парламента. Учитывая отсутствие на данном этапе предпосылок для налаживания украинско-белорусских отношений в рамках заключенного соглашения, целесообразным решением является прекратить его юридическое действие, отмечается в публикации.

https://1prime.ru/20250506/belorussiya-857306668.html

украина

минск

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, минск, белоруссия