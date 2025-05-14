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В Белоруссии поддержали прекращение договора с Украиной о кооперации - 14.05.2025, ПРАЙМ
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В Белоруссии поддержали прекращение договора с Украиной о кооперации
В Белоруссии поддержали прекращение договора с Украиной о кооперации - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии поддержали прекращение договора с Украиной о кооперации
Нижняя палата парламента Белоруссии приняла проект закона о прекращении действия соглашения с Украиной о производственной и научно-технической кооперации из-за... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:09+0300
2025-05-14T12:09+0300
мировая экономика
украина
минск
белоруссия
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МИНСК, 14 мая – ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла проект закона о прекращении действия соглашения с Украиной о производственной и научно-технической кооперации из-за отсутствия взаимодействия с украинской стороной, сообщает пресс-служба палаты. Отмечается, что речь идет о проекте закона "О прекращении действия Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о производственной и научно-технической кооперации" "Фактическое взаимодействие с украинской стороной в рамках Соглашения не осуществляется с 2021 года. Серьезными препятствиями реализации договоренностей, достигнутых в рамках Соглашения, являются невозможность проведения взаиморасчетов между субъектами хозяйствования Республики Беларусь и Украины, отсутствие возможности использовать территорию Украины как платформу в логистической цепочке, а также как исходный или конечный транспортировочный пункт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты белорусского парламента. Учитывая отсутствие на данном этапе предпосылок для налаживания украинско-белорусских отношений в рамках заключенного соглашения, целесообразным решением является прекратить его юридическое действие, отмечается в публикации.
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мировая экономика, украина, минск, белоруссия
Мировая экономика, УКРАИНА, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ
12:09 14.05.2025
 
В Белоруссии поддержали прекращение договора с Украиной о кооперации

В Белоруссии приняли проект прекращения договора с Украиной о производственной кооперации

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 14 мая – ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла проект закона о прекращении действия соглашения с Украиной о производственной и научно-технической кооперации из-за отсутствия взаимодействия с украинской стороной, сообщает пресс-служба палаты.
Отмечается, что речь идет о проекте закона "О прекращении действия Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о производственной и научно-технической кооперации"
"Фактическое взаимодействие с украинской стороной в рамках Соглашения не осуществляется с 2021 года. Серьезными препятствиями реализации договоренностей, достигнутых в рамках Соглашения, являются невозможность проведения взаиморасчетов между субъектами хозяйствования Республики Беларусь и Украины, отсутствие возможности использовать территорию Украины как платформу в логистической цепочке, а также как исходный или конечный транспортировочный пункт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты белорусского парламента.
Учитывая отсутствие на данном этапе предпосылок для налаживания украинско-белорусских отношений в рамках заключенного соглашения, целесообразным решением является прекратить его юридическое действие, отмечается в публикации.
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6 мая, 10:39
 
Мировая экономикаУКРАИНАМИНСКБЕЛОРУССИЯ
 
 
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