https://1prime.ru/20250514/benzin-857575973.html
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,05%, дизтопливо - на 0,01%
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,05%, дизтопливо - на 0,01% - 14.05.2025, ПРАЙМ
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,05%, дизтопливо - на 0,01%
Рост топливных цен на заправках России с 5 по 12 мая замедлился: за неделю розничная цена бензина выросла на 0,05%, или на 3 копейки, до 59,73 рубля за литр,... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:15+0300
2025-05-14T19:15+0300
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энергетика
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Рост топливных цен на заправках России с 5 по 12 мая замедлился: за неделю розничная цена бензина выросла на 0,05%, или на 3 копейки, до 59,73 рубля за литр, дизтоплива - на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,31 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,07%, или на 4 копейки, до 59,7 рубля за литр, дизтоплива - также на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,3 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,07%, до 56,53 рубля за литр, Аи-95 - на 0,05%, до 61,75 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,02% - до 84,05 рубля. Общая инфляция в стране с 6 по 12 мая составила 0,06%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 42 регионах страны, сильнее всего он подорожал в Пензенской и Томской областях (+0,4%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 6 субъектах, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,3%. В Москве цены на бензин практически не изменились, а в Санкт-Петербурге снизились на 0,1%. Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов, где обсуждалось продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Также правительство изучает отказ от введения обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке. Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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аи-92, аи-95, аи-98, росстат, александр новак
Энергетика, Аи-92, Аи-95, Аи-98, Росстат, Александр Новак
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,05%, дизтопливо - на 0,01%
Росстат: бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,05%, дизтопливо - на 0,01%
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Рост топливных цен на заправках России с 5 по 12 мая замедлился: за неделю розничная цена бензина выросла на 0,05%, или на 3 копейки, до 59,73 рубля за литр, дизтоплива - на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,31 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,07%, или на 4 копейки, до 59,7 рубля за литр, дизтоплива - также на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,3 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,07%, до 56,53 рубля за литр, Аи-95 - на 0,05%, до 61,75 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,02% - до 84,05 рубля. Общая инфляция в стране с 6 по 12 мая составила 0,06%.
Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю
Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 42 регионах страны, сильнее всего он подорожал в Пензенской и Томской областях (+0,4%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 6 субъектах, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,3%. В Москве цены на бензин практически не изменились, а в Санкт-Петербурге снизились на 0,1%.
Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов, где обсуждалось продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Также правительство изучает отказ от введения обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке.
Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.