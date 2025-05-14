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Биржи АТР торгуются без единой динамики

Биржи АТР торгуются без единой динамики - 14.05.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР торгуются без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики в ожидании финансовых отчетностей компаний... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T07:46+0300

2025-05-14T07:46+0300

2025-05-14T07:46+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики в ожидании финансовых отчетностей компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,19%, до 3 381,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,28%, до 1 994,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,49%, до 23 452 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,35%, до 2 643,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,06%, до 8 263,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,53%, до 37 980 пунктов. Инвесторы ожидают публикаций финансовых отчетностей компаний технологического сектора, на этой неделе опубликуют свои показатели за предыдущий квартал Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group. "Хорошие показатели по прибыли от технологических компаний в Китае, конечно же, послужат катализатором для дальнейшего роста их доходов. Со снижением макроэкономических рисков инвесторы вновь станут уделять больше внимания данным по прибыли и прогнозам по возобновлению роста в сфере технологий", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Азии HSBC Holdings Plc в Гонконге Фредерика Нойманна (Frederic Neumann).

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