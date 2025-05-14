https://1prime.ru/20250514/birzha-857558564.html
"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских ЦФА
"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских ЦФА - 14.05.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских ЦФА
"СПБ биржа" предоставила свою инфраструктуру для первого выпуска исламских цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из сообщения биржи. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:28+0300
2025-05-14T13:28+0300
2025-05-14T13:28+0300
экономика
финансы
банки
россия
цфа
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" предоставила свою инфраструктуру для первого выпуска исламских цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из сообщения биржи. "На сайте "СПБ биржи" опубликовано решение о первом выпуске исламских ЦФА. Эмитент — компания "Агрегат-Челны" — планирует привлечь финансирование в размере 5 миллионов рублей для развития бизнеса. Соответствие условий решения о выпуске нормам шариата подтвердила компания "Золотой сундук"", - говорится в сообщении. "Юридическим консультантом и организатором размещения выступили компании "Мы Объединяем Технологии" и "Универсальный блокчейн". Номинальным держателем выпущенных ЦФА стал расчётный депозитарий "СПБ биржи" — "СПБ банк". В настоящее время идет сбор заявок", - добавили там. "ЦФА — это удобный и гибкий инструмент для привлечения финансирования, в частности в соответствии с нормами исламского финансирования", - прокомментировал представитель "СПБ биржи". "СПБ биржа" видит высокий потенциал в развитии исламского сегмента цифровых активов. Возможность индивидуального конструирования обязательств и быстрая процедура размещения делают ЦФА оптимальным решением для сторон, соблюдающих шариатские принципы", - добавил он.
https://1prime.ru/20250505/birzha-857282883.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, цфа
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, ЦФА
"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских ЦФА
"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских цифровых финансовых активов
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" предоставила свою инфраструктуру для первого выпуска исламских цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из сообщения биржи.
"На сайте "СПБ биржи" опубликовано решение о первом выпуске исламских ЦФА. Эмитент — компания "Агрегат-Челны" — планирует привлечь финансирование в размере 5 миллионов рублей для развития бизнеса. Соответствие условий решения о выпуске нормам шариата подтвердила компания "Золотой сундук"", - говорится в сообщении.
"Юридическим консультантом и организатором размещения выступили компании "Мы Объединяем Технологии" и "Универсальный блокчейн". Номинальным держателем выпущенных ЦФА стал расчётный депозитарий "СПБ биржи" — "СПБ банк". В настоящее время идет сбор заявок", - добавили там.
"ЦФА — это удобный и гибкий инструмент для привлечения финансирования, в частности в соответствии с нормами исламского финансирования", - прокомментировал представитель "СПБ биржи".
"СПБ биржа" видит высокий потенциал в развитии исламского сегмента цифровых активов. Возможность индивидуального конструирования обязательств и быстрая процедура размещения делают ЦФА оптимальным решением для сторон, соблюдающих шариатские принципы", - добавил он.
Объем торгов на "СПБ бирже" в апреле снизился на 1,4%