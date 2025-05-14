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"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских ЦФА

"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских ЦФА - 14.05.2025, ПРАЙМ

"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских ЦФА

"СПБ биржа" предоставила свою инфраструктуру для первого выпуска исламских цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из сообщения биржи. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:28+0300

2025-05-14T13:28+0300

2025-05-14T13:28+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" предоставила свою инфраструктуру для первого выпуска исламских цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из сообщения биржи. "На сайте "СПБ биржи" опубликовано решение о первом выпуске исламских ЦФА. Эмитент — компания "Агрегат-Челны" — планирует привлечь финансирование в размере 5 миллионов рублей для развития бизнеса. Соответствие условий решения о выпуске нормам шариата подтвердила компания "Золотой сундук"", - говорится в сообщении. "Юридическим консультантом и организатором размещения выступили компании "Мы Объединяем Технологии" и "Универсальный блокчейн". Номинальным держателем выпущенных ЦФА стал расчётный депозитарий "СПБ биржи" — "СПБ банк". В настоящее время идет сбор заявок", - добавили там. "ЦФА — это удобный и гибкий инструмент для привлечения финансирования, в частности в соответствии с нормами исламского финансирования", - прокомментировал представитель "СПБ биржи". "СПБ биржа" видит высокий потенциал в развитии исламского сегмента цифровых активов. Возможность индивидуального конструирования обязательств и быстрая процедура размещения делают ЦФА оптимальным решением для сторон, соблюдающих шариатские принципы", - добавил он.

https://1prime.ru/20250505/birzha-857282883.html

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финансы, банки, россия, цфа