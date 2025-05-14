Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снизились - 14.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/birzhi-857578409.html
Фондовые индексы Европы снизились
Фондовые индексы Европы снизились - 14.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились
Основные фондовые индексы Европы завершили среду снижением после выхода статистики по Германии и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торговых... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T20:13+0300
2025-05-14T20:13+0300
экономика
рынок
европа
dax
индексы
германия
alstom
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/81/757718137_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_94c018bbd7e4e827c1eac1d7418dfb9c.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду снижением после выхода статистики по Германии и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торговых площадок. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,21%, до 8 585,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,47%, до 7 836,79 пункта, немецкий DAX - на 0,47%, до 23 527,01 пункта. В среду инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции французского концерна Alstom упали в цене более чем на 17% после публикации отчетности за предыдущий финансовый год. Согласно представленным данным, компания получила чистую прибыль в 149 миллионов евро после убытка годом ранее, что почти в 4 раза меньше прогнозов аналитиков. Также бумаги туроператора TUI Group во Франкфурте упали почти на 11% после того, как компания представила прогноз на 2025 год, согласно которому ожидает снижения заказов этим летом на 1% по сравнению с прошлогодним уровнем. Сдержать падение британского индекса могли акции Burberry, которые взлетели на 17,03% после сообщения о новой программе по снижению расходов на 60 миллионов фунтов стерлингов (79,2 миллиона долларов). Кроме того, участники рынка оценили макростатистические данные. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало окончательные данные о замедлении годовой инфляции в стране по итогам апреля до 2,1% с 2,2% в марте.
https://1prime.ru/20250512/birzhi-857494265.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/81/757718137_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_62c4901073a7bec63264b110cccfed43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, европа, dax, индексы, германия, alstom
Экономика, Рынок, ЕВРОПА, DAX, Индексы, ГЕРМАНИЯ, Alstom
20:13 14.05.2025
 
Фондовые индексы Европы снизились

Биржи Европы снизились после выхода данных по ФРГ и корпоративных новостей

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© flickr.com / rubenvike
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду снижением после выхода статистики по Германии и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,21%, до 8 585,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,47%, до 7 836,79 пункта, немецкий DAX - на 0,47%, до 23 527,01 пункта.
В среду инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции французского концерна Alstom упали в цене более чем на 17% после публикации отчетности за предыдущий финансовый год. Согласно представленным данным, компания получила чистую прибыль в 149 миллионов евро после убытка годом ранее, что почти в 4 раза меньше прогнозов аналитиков.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Биржи США растут на 2% после заявления Китая и США
12 мая, 17:04
Также бумаги туроператора TUI Group во Франкфурте упали почти на 11% после того, как компания представила прогноз на 2025 год, согласно которому ожидает снижения заказов этим летом на 1% по сравнению с прошлогодним уровнем.
Сдержать падение британского индекса могли акции Burberry, которые взлетели на 17,03% после сообщения о новой программе по снижению расходов на 60 миллионов фунтов стерлингов (79,2 миллиона долларов).
Кроме того, участники рынка оценили макростатистические данные. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало окончательные данные о замедлении годовой инфляции в стране по итогам апреля до 2,1% с 2,2% в марте.
 
ЭкономикаРынокЕВРОПАDAXИндексыГЕРМАНИЯAlstom
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала