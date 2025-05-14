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Фондовые индексы Европы снизились

Фондовые индексы Европы снизились - 14.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снизились

Основные фондовые индексы Европы завершили среду снижением после выхода статистики по Германии и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торговых... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T20:13+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду снижением после выхода статистики по Германии и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торговых площадок. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,21%, до 8 585,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,47%, до 7 836,79 пункта, немецкий DAX - на 0,47%, до 23 527,01 пункта. В среду инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции французского концерна Alstom упали в цене более чем на 17% после публикации отчетности за предыдущий финансовый год. Согласно представленным данным, компания получила чистую прибыль в 149 миллионов евро после убытка годом ранее, что почти в 4 раза меньше прогнозов аналитиков. Также бумаги туроператора TUI Group во Франкфурте упали почти на 11% после того, как компания представила прогноз на 2025 год, согласно которому ожидает снижения заказов этим летом на 1% по сравнению с прошлогодним уровнем. Сдержать падение британского индекса могли акции Burberry, которые взлетели на 17,03% после сообщения о новой программе по снижению расходов на 60 миллионов фунтов стерлингов (79,2 миллиона долларов). Кроме того, участники рынка оценили макростатистические данные. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало окончательные данные о замедлении годовой инфляции в стране по итогам апреля до 2,1% с 2,2% в марте.

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рынок, европа, dax, индексы, германия, alstom