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Доллар дешевеет к евро и иене
Доллар дешевеет к евро и иене - 14.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в среду, американская валюта находится в минусе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T17:27+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в среду, американская валюта находится в минусе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару рос до 1,122 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1185 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 146,03 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,49 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 100,66 пункта. Во вторник американская валюта подешевела к евро на 0,9%, к иене - на 0,6%, а индекс доллара опустился на 0,8%. Трейдеры оценивали данные о замедлении американской инфляции, а также итоги торговых переговоров между США и Китаем. В среду были опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 2,1% с уровня марта в 2,2%, что совпало с предварительной оценкой. В месячном выражении цены выросли на 0,4%, что также совпало с ожиданиями.
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рынок, торги, сша, китай
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ
Доллар дешевеет к евро и иене
Доллар дешевеет к евро и иене второй день подряд
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в среду, американская валюта находится в минусе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару рос до 1,122 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1185 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 146,03 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,49 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 100,66 пункта.
Во вторник американская валюта подешевела к евро на 0,9%, к иене - на 0,6%, а индекс доллара опустился на 0,8%. Трейдеры оценивали данные о замедлении американской инфляции, а также итоги торговых переговоров между США и Китаем.
В среду были опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 2,1% с уровня марта в 2,2%, что совпало с предварительной оценкой. В месячном выражении цены выросли на 0,4%, что также совпало с ожиданиями.
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании торговых новостей