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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании торговых новостей - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/dollar-857556976.html
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании торговых новостей
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании торговых новостей - 14.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании торговых новостей
Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем уменьшается, после публикации данных о замедлении инфляции в США трейдеры ждут новостей по торговле,... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:06+0300
2025-05-14T13:06+0300
экономика
рынок
торги
сша
саудовская аравия
москва
дональд трамп
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем уменьшается, после публикации данных о замедлении инфляции в США трейдеры ждут новостей по торговле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1252 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1185 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,86 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,49 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,59%, до 100,38 пункта. Официальная статистика показала во вторник, что годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 2,4%. На этом фоне индекс доллара днем ранее снизился на 0,8%. При этом к евро доллар подешевел на 0,9%, к иене - на 0,6%. Теперь инвесторы следят за торговыми новостями после того, как во вторник американский президент Дональд Трамп прибыл с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию. США и Саудовская Аравия уже подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран. Также ранее в среду Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, однако усомнился в необходимости подобного шага.
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сша
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рынок, торги, сша, саудовская аравия, москва, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Рынок, Торги, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
13:06 14.05.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании торговых новостей

Доллар дешевеет к мировым валютам на данных о замедлении инфляции в США

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем уменьшается, после публикации данных о замедлении инфляции в США трейдеры ждут новостей по торговле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1252 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1185 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,86 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,49 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,59%, до 100,38 пункта.
Официальная статистика показала во вторник, что годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 2,4%. На этом фоне индекс доллара днем ранее снизился на 0,8%. При этом к евро доллар подешевел на 0,9%, к иене - на 0,6%.
Теперь инвесторы следят за торговыми новостями после того, как во вторник американский президент Дональд Трамп прибыл с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию. США и Саудовская Аравия уже подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран.
Также ранее в среду Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, однако усомнился в необходимости подобного шага.
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Стоимость евро поднимается к доллару перед выходом данных по инфляции в ФРГ
08:18
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМОСКВАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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