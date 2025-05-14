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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании торговых новостей

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании торговых новостей - 14.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании торговых новостей

Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем уменьшается, после публикации данных о замедлении инфляции в США трейдеры ждут новостей по торговле,... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:06+0300

2025-05-14T13:06+0300

2025-05-14T13:06+0300

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рынок

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем уменьшается, после публикации данных о замедлении инфляции в США трейдеры ждут новостей по торговле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1252 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1185 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,86 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,49 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,59%, до 100,38 пункта. Официальная статистика показала во вторник, что годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 2,4%. На этом фоне индекс доллара днем ранее снизился на 0,8%. При этом к евро доллар подешевел на 0,9%, к иене - на 0,6%. Теперь инвесторы следят за торговыми новостями после того, как во вторник американский президент Дональд Трамп прибыл с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию. США и Саудовская Аравия уже подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран. Также ранее в среду Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, однако усомнился в необходимости подобного шага.

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рынок, торги, сша, саудовская аравия, москва, дональд трамп, си цзиньпин