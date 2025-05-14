https://1prime.ru/20250514/dpa-857568373.html

Заводы Ford в немецком Кельне встали из-за первой в истории забастовки

Заводы Ford в немецком Кельне встали из-за первой в истории забастовки - 14.05.2025, ПРАЙМ

Заводы Ford в немецком Кельне встали из-за первой в истории забастовки

Заводы американского автопроизводителя Ford в немецком Кёльне практически полностью остановили производство в среду из-за первой в истории забастовки... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T16:28+0300

2025-05-14T16:28+0300

2025-05-14T16:28+0300

бизнес

промышленность

германия

москва

ford

ес

volkswagen

https://cdnn.1prime.ru/img/80026/44/800264483_0:275:3153:2048_1920x0_80_0_0_0305b3f320dd4b54e9be8fc57aaea800.jpg

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Заводы американского автопроизводителя Ford в немецком Кёльне практически полностью остановили производство в среду из-за первой в истории забастовки сотрудников против планов сокращений персонала, сообщило информационное агентство DPA. "Рабочие на заводах американского автопроизводителя Ford в городе Кёльн на западе Германии в среду начали первую в истории забастовку, в результате чего производство практически остановилось. Они выступают против запланированных сокращений рабочих мест", - пишет DPA. Забастовка на двух предприятиях, основанных в 1930 году, началась с самого утра и продолжится до утра четверга. Как сообщило в ноябре 2024 года издание FAZ, Ford планирует сократить 2,9 тысячи рабочих мест в Германии к концу 2027 года, что особенно затронет предприятия в Кёльне. По словам управляющего директора Маркуса Вассенберга, европейский сегмент бизнеса Ford несёт убытки и не может полагаться на то, что материнская компания будет покрывать эти убытки. В качестве причин он тогда назвал излишне оптимистичные планы по продажам электромобилей, а также жесткие экологические стандарты в ЕС, включая планы по запрету на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС с 2035 года. В 2024 году о планах сокращения производства и сотрудников объявил автоконцерн Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия, но при этом будет постепенно сокращать рабочие места.

https://1prime.ru/20250506/aktsii-857306191.html

германия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, германия, москва, ford, ес, volkswagen