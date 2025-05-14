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Заводы Ford в немецком Кельне встали из-за первой в истории забастовки - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Заводы Ford в немецком Кельне встали из-за первой в истории забастовки
Заводы Ford в немецком Кельне встали из-за первой в истории забастовки - 14.05.2025, ПРАЙМ
Заводы Ford в немецком Кельне встали из-за первой в истории забастовки
Заводы американского автопроизводителя Ford в немецком Кёльне практически полностью остановили производство в среду из-за первой в истории забастовки... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:28+0300
2025-05-14T16:28+0300
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Заводы американского автопроизводителя Ford в немецком Кёльне практически полностью остановили производство в среду из-за первой в истории забастовки сотрудников против планов сокращений персонала, сообщило информационное агентство DPA. "Рабочие на заводах американского автопроизводителя Ford в городе Кёльн на западе Германии в среду начали первую в истории забастовку, в результате чего производство практически остановилось. Они выступают против запланированных сокращений рабочих мест", - пишет DPA. Забастовка на двух предприятиях, основанных в 1930 году, началась с самого утра и продолжится до утра четверга. Как сообщило в ноябре 2024 года издание FAZ, Ford планирует сократить 2,9 тысячи рабочих мест в Германии к концу 2027 года, что особенно затронет предприятия в Кёльне. По словам управляющего директора Маркуса Вассенберга, европейский сегмент бизнеса Ford несёт убытки и не может полагаться на то, что материнская компания будет покрывать эти убытки. В качестве причин он тогда назвал излишне оптимистичные планы по продажам электромобилей, а также жесткие экологические стандарты в ЕС, включая планы по запрету на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС с 2035 года. В 2024 году о планах сокращения производства и сотрудников объявил автоконцерн Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия, но при этом будет постепенно сокращать рабочие места.
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бизнес, промышленность, германия, москва, ford, ес, volkswagen
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Ford, ЕС, Volkswagen
16:28 14.05.2025
 
Заводы Ford в немецком Кельне встали из-за первой в истории забастовки

DPA: заводы Ford в Кельне встали из-за первой в истории забастовки сотрудников

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк% Эмблема Ford
% Эмблема Ford - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Заводы американского автопроизводителя Ford в немецком Кёльне практически полностью остановили производство в среду из-за первой в истории забастовки сотрудников против планов сокращений персонала, сообщило информационное агентство DPA.
"Рабочие на заводах американского автопроизводителя Ford в городе Кёльн на западе Германии в среду начали первую в истории забастовку, в результате чего производство практически остановилось. Они выступают против запланированных сокращений рабочих мест", - пишет DPA.
Забастовка на двух предприятиях, основанных в 1930 году, началась с самого утра и продолжится до утра четверга.
Как сообщило в ноябре 2024 года издание FAZ, Ford планирует сократить 2,9 тысячи рабочих мест в Германии к концу 2027 года, что особенно затронет предприятия в Кёльне. По словам управляющего директора Маркуса Вассенберга, европейский сегмент бизнеса Ford несёт убытки и не может полагаться на то, что материнская компания будет покрывать эти убытки. В качестве причин он тогда назвал излишне оптимистичные планы по продажам электромобилей, а также жесткие экологические стандарты в ЕС, включая планы по запрету на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС с 2035 года.
В 2024 году о планах сокращения производства и сотрудников объявил автоконцерн Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия, но при этом будет постепенно сокращать рабочие места.
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