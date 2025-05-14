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Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, сообщил Алиханов

Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, сообщил Алиханов - 14.05.2025, ПРАЙМ

Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, сообщил Алиханов

Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:07+0300

2025-05-14T13:07+0300

2025-05-14T13:07+0300

бизнес

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египет

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антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "В прошлом году Египет посетили 1,4 млн наших граждан – на 15% больше, чем в предыдущем. Для продолжения этой тенденции считаем важным уделять внимание вопросам совершенствования качества и безопасности сервиса", - сказал министр. Алиханов отметил, что в настоящее время между Россией и Египтом уже сейчас осуществляется более 140 пассажирских рейсов в неделю по 41 маршруту. Кроме того, Россия рассчитывает на возобновление деятельности Рабочей группы по туризму в составе Межправкомиссии и на активизацию взаимодействия ведомств, ответственных за обеспечение безопасности и здоровья потребителей двух стран.

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бизнес, россия, египет, рф, антон алиханов, минпромторг