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Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, сообщил Алиханов
Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, сообщил Алиханов - 14.05.2025, ПРАЙМ
Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, сообщил Алиханов
Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:07+0300
2025-05-14T13:07+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "В прошлом году Египет посетили 1,4 млн наших граждан – на 15% больше, чем в предыдущем. Для продолжения этой тенденции считаем важным уделять внимание вопросам совершенствования качества и безопасности сервиса", - сказал министр. Алиханов отметил, что в настоящее время между Россией и Египтом уже сейчас осуществляется более 140 пассажирских рейсов в неделю по 41 маршруту. Кроме того, Россия рассчитывает на возобновление деятельности Рабочей группы по туризму в составе Межправкомиссии и на активизацию взаимодействия ведомств, ответственных за обеспечение безопасности и здоровья потребителей двух стран.
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бизнес, россия, египет, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, сообщил Алиханов
Глава Минпромторга Алиханов: Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"В прошлом году Египет посетили 1,4 млн наших граждан – на 15% больше, чем в предыдущем. Для продолжения этой тенденции считаем важным уделять внимание вопросам совершенствования качества и безопасности сервиса", - сказал министр.
Алиханов отметил, что в настоящее время между Россией и Египтом уже сейчас осуществляется более 140 пассажирских рейсов в неделю по 41 маршруту. Кроме того, Россия рассчитывает на возобновление деятельности Рабочей группы по туризму в составе Межправкомиссии и на активизацию взаимодействия ведомств, ответственных за обеспечение безопасности и здоровья потребителей двух стран.
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