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Россия и Египет подписали договор о передаче земли под промышленную зону

Россия и Египет подписали договор о передаче земли под промышленную зону - 14.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Египет подписали договор о передаче земли под промышленную зону

Россия и Египет подписали договор о передаче земельного участка для российской промышленной зоны в арабской республике, сообщил журналистам глава Минпромторга... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T16:33+0300

2025-05-14T16:33+0300

2025-05-14T17:18+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия и Египет подписали договор о передаче земельного участка для российской промышленной зоны в арабской республике, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов."Сегодня подписан договор, так называемый узуфрукт, долгосрочного права пользования участком, зафиксировавший коммерческие условия по его передаче и эксплуатации между вновь созданной управляющей компанией, которая была зарегистрирована в Египте буквально на днях", - сказал он в кулуарах 15-го заседания Российско-Египетской межправительственной комиссии.Договор долгосрочного права пользования участком, где планируется создать отечественную промышленную зону подписали российский девелопер и главное управление экономической зоны Суэцкого канала, на церемонии присутствовали глава Минпромторга РФ Алиханов и министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Хассан Аль-Хатыб.Министр Алиханов уточнил, что в 2025 году начнет действовать льготный трехлетний период предоставления земельного участка без арендной платы для проведения строительных работ. "Поэтому мы сегодня очень рассчитываем на то, что будет проведена успешная презентация российским потенциальным резидентам на площадке ВЭБ.РФ проекта российской промышленной зоны", - добавил он.У Египта, по словам Алиханова, более 70 соглашений о зоне свободной торговли со странами близлежащих регионов, что делает выгодным производство на данной площадке в связи с предоставлением доступа к рынкам стран Африки и Ближнего Востока. "С учетом того, что мы подписали сегодня ключевые документы по проекту, мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы как можно скорее выйти на подписание конкретных договоренностей о строительстве заводов с последующим размещением производств", - заключил глава Минпромторга.Он добавил, что в течение ближайших месяцев на ПМЭФ и на "Иннопроме" будут проводиться презентационные мероприятия для российских предпринимателей, где им расскажут о преимуществах, которые они будут получать с точки зрения доступа на рынки третьих стран.В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.

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россия, бизнес, египет, рф, антон алиханов, минпромторг, вэб