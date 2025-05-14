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Эксперт рассказал об интересе азиатских игроков к российским месторождениям

Эксперт рассказал об интересе азиатских игроков к российским месторождениям - 14.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал об интересе азиатских игроков к российским месторождениям

Азиатские игроки могут заинтересоваться медными месторождениями России и активизировать свою деятельность в стране, чтобы получить доступ к ним на фоне... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T04:15+0300

2025-05-14T04:15+0300

2025-05-14T04:15+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Азиатские игроки могут заинтересоваться медными месторождениями России и активизировать свою деятельность в стране, чтобы получить доступ к ним на фоне надвигающегося глобального дефицита красного металла, такое мнение РИА Новости выразил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По данным ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), возможная нехватка меди может затормозить переход мира к чистой энергии и цифровым технологиям, если не будут приняты определенные торговые и инвестиционные стратегии. Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на красный металл вырастет более чем на 40%, однако для его удовлетворения к 2030 году может потребоваться 80 новых рудников и 250 миллиардов долларов инвестиций. "В складывающихся условиях будет ужесточаться конкурентная борьба за интересные месторождения и здесь, в России, преимущество в силу значительных запасов, находящих в нераспределенном фонде недр. Поэтому следует ждать активизации деятельности в нашей стране азиатских игроков, заинтересованных в доступе к привлекательным для них объектам, невзирая на действующие санкции", - прокомментировал возможную нехватку меди на мировом рынке аналитик Хазанов. По его словам, способствовать формированию затяжного дефицита металла будет снижение числа открываемых крупных месторождений. Поэтому на повестке дня стоит вопрос о групповой эксплуатации мелких участков недр, предлагавшейся еще во времена СССР, - когда руды с нескольких объектов перерабатывают на одной и той же обогатительной фабрике, добавил он. Хазанов отметил, что недропользователям в мире все чаще приходится смещать разработку в удаленные местности без какой-либо энергетической и транспортной инфраструктуры, что требует значительных инвестиций - до 200 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. В качестве подспорья может выступить переработка накопленных отвалов хвостов обогащения и шлаков, в которых сосредоточены значительные резервы меди, и расширение рециклинга лома, считает эксперт. "В России в качестве потенциальной базы для добычи красного металла можно рассмотреть залежи медистых песчаников Вятско-Камской зоны, протяженностью порядка 500 километров и шириной до 150 километров", - предположил аналитик. Они разрабатывались вплоть до конца XVIII века и можно попробовать вовлечь их в повторное освоение с помощью метода подземного выщелачивания с последующей электроэкстракцией меди из растворов, считает Хазанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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