https://1prime.ru/20250514/ekspert-857544648.html

Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян

Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян - 14.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян

Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T06:46+0300

2025-05-14T06:46+0300

2025-05-14T06:46+0300

технологии

бизнес

москва

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они требуют СНИЛС, ИНН и иногда даже код из смс, рассказала РИА Новости генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова. "Мошенники регулярно совершенствуют и обновляют способы отъема денег у населения. В последнее время набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС", - сказала Верестникова. После того, как пользователь пообщается с сотрудником ПВЗ и передаст данные "для доставки", ему звонит якобы "товарищ майор" с сообщением про взлом "Госуслуг". Он убеждает жертву, что его деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт или отдать наличными в руки сотрудников полиции. При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера. Эксперт объяснила, что такая схема обмана пользователей работает, потому что у людей в сознании прочно зафиксирована мысль, что с помощью аккаунта "Госуслуг" можно легко взять кредит и остаться вообще без денег. "Мошенники-социальные инженеры пользуются тем, что с помощью Госуслуг теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр. ), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ - достаточно просто ввести в заблуждение гражданина", - добавила Верестникова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, москва