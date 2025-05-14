https://1prime.ru/20250514/ekspert-857544648.html
Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян
Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян - 14.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян
Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T06:46+0300
2025-05-14T06:46+0300
2025-05-14T06:46+0300
технологии
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857544648.jpg?1747194383
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они требуют СНИЛС, ИНН и иногда даже код из смс, рассказала РИА Новости генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова.
"Мошенники регулярно совершенствуют и обновляют способы отъема денег у населения. В последнее время набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС", - сказала Верестникова.
После того, как пользователь пообщается с сотрудником ПВЗ и передаст данные "для доставки", ему звонит якобы "товарищ майор" с сообщением про взлом "Госуслуг". Он убеждает жертву, что его деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт или отдать наличными в руки сотрудников полиции. При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера.
Эксперт объяснила, что такая схема обмана пользователей работает, потому что у людей в сознании прочно зафиксирована мысль, что с помощью аккаунта "Госуслуг" можно легко взять кредит и остаться вообще без денег.
"Мошенники-социальные инженеры пользуются тем, что с помощью Госуслуг теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр. ), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ - достаточно просто ввести в заблуждение гражданина", - добавила Верестникова.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, москва
Технологии, Бизнес, МОСКВА
Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян
Эксперт Верестникова: мошенники стали звонить россиянам с предложением доставить товары
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они требуют СНИЛС, ИНН и иногда даже код из смс, рассказала РИА Новости генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова.
"Мошенники регулярно совершенствуют и обновляют способы отъема денег у населения. В последнее время набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС", - сказала Верестникова.
После того, как пользователь пообщается с сотрудником ПВЗ и передаст данные "для доставки", ему звонит якобы "товарищ майор" с сообщением про взлом "Госуслуг". Он убеждает жертву, что его деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт или отдать наличными в руки сотрудников полиции. При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера.
Эксперт объяснила, что такая схема обмана пользователей работает, потому что у людей в сознании прочно зафиксирована мысль, что с помощью аккаунта "Госуслуг" можно легко взять кредит и остаться вообще без денег.
"Мошенники-социальные инженеры пользуются тем, что с помощью Госуслуг теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр. ), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ - достаточно просто ввести в заблуждение гражданина", - добавила Верестникова.