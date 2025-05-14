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Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян
Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян - 14.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян
Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T06:46+0300
2025-05-14T06:46+0300
технологии
бизнес
москва
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они требуют СНИЛС, ИНН и иногда даже код из смс, рассказала РИА Новости генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова. "Мошенники регулярно совершенствуют и обновляют способы отъема денег у населения. В последнее время набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС", - сказала Верестникова. После того, как пользователь пообщается с сотрудником ПВЗ и передаст данные "для доставки", ему звонит якобы "товарищ майор" с сообщением про взлом "Госуслуг". Он убеждает жертву, что его деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт или отдать наличными в руки сотрудников полиции. При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера. Эксперт объяснила, что такая схема обмана пользователей работает, потому что у людей в сознании прочно зафиксирована мысль, что с помощью аккаунта "Госуслуг" можно легко взять кредит и остаться вообще без денег. "Мошенники-социальные инженеры пользуются тем, что с помощью Госуслуг теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр. ), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ - достаточно просто ввести в заблуждение гражданина", - добавила Верестникова.
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192
40
192
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технологии, бизнес, москва
Технологии, Бизнес, МОСКВА
06:46 14.05.2025
 
Эксперт рассказала о новых способах обмана россиян

Эксперт Верестникова: мошенники стали звонить россиянам с предложением доставить товары

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они требуют СНИЛС, ИНН и иногда даже код из смс, рассказала РИА Новости генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова.
"Мошенники регулярно совершенствуют и обновляют способы отъема денег у населения. В последнее время набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС", - сказала Верестникова.
После того, как пользователь пообщается с сотрудником ПВЗ и передаст данные "для доставки", ему звонит якобы "товарищ майор" с сообщением про взлом "Госуслуг". Он убеждает жертву, что его деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт или отдать наличными в руки сотрудников полиции. При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера.
Эксперт объяснила, что такая схема обмана пользователей работает, потому что у людей в сознании прочно зафиксирована мысль, что с помощью аккаунта "Госуслуг" можно легко взять кредит и остаться вообще без денег.
"Мошенники-социальные инженеры пользуются тем, что с помощью Госуслуг теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр. ), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ - достаточно просто ввести в заблуждение гражданина", - добавила Верестникова.
 
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