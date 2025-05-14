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Эксперт рассказал, где больше всего курят люди - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт рассказал, где больше всего курят люди
Эксперт рассказал, где больше всего курят люди - 14.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, где больше всего курят люди
Больше всего курящих людей проживает в странах Юго-Восточной Азии и на юге Европы, а всего, по данным ВОЗ, в мире курят около 1,3 миллиарда людей, рассказал РИА | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T07:31+0300
2025-05-14T07:31+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Больше всего курящих людей проживает в странах Юго-Восточной Азии и на юге Европы, а всего, по данным ВОЗ, в мире курят около 1,3 миллиарда людей, рассказал РИА Новости директор по маркетингу "JTI Россия" (бренды Winston, Camel и LD) Дмитрий Исаков. "По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 2021 год около 1,3 миллиарда людей во всем мире курят табак. Это составляет примерно 20% населения планеты. Однако уровень курения значительно варьируется в зависимости от региона. В целом самый высокий уровень потребления сигарет наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, а также на юге Европы", - сообщил Исаков. При этом, по его словам, процент курящих в регионе во многом зависит от социокультурных особенностей, специфических черт социальной жизни, бытовых привычек и устоявшихся традиций. "Например, в европейских странах уровень курения достаточно неоднородный. Так, в Сербии наблюдается один из самых высоких уровней курения, в то же время в Швеции – один из самых низких, что во многом связано с популярностью других никотиновых категорий. Например, паучей, в которых нет табака, но в нашей стране они попали под запрет наравне со снюсом", - пояснил топ-менеджер. В то же время, подчеркнул Исаков, в России, по разным оценкам, абсолютное число курильщиков за последние 10 лет уменьшается. Ранее РИА Новости, проанализировав данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом, выяснило, что заядлых курильщиков, которые выкуривают порядка одной пачки сигарет в день, стало рекордно мало. В 2024 году их доля в России опустилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее. В целом количество курящих в стране в прошлом году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее - 26,1%. Основная масса курильщиков в России - мужчины: среди них курят ежедневно или изредка 44,3%, а среди россиянок - 10,1%. Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, продукция компании доступна более чем в 130 странах. Штат оценивается примерно в 46 тысяч сотрудников. Согласно отчетности компании, чистая прибыль JTI по итогам прошлого года сократилась на 3,9% - до 463,4 миллиарда иен (около 3 миллиардов долларов), а общий объем отгрузок в России вырос на 4,6%. Рыночная доля компании в РФ при этом увеличилась до 39,1% с 38,6% годом ранее. Поставки флагманских брендов (GFB) в Россию выросли на 30,1%, в том числе Camel - на 9,1%, Winston - на 13,9%, LD - на 7%.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
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бизнес, мировая экономика, рф, росстат, росстат, jti
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, РФ, Росстат, РОССТАТ, JTI
07:31 14.05.2025
 
Эксперт рассказал, где больше всего курят люди

Эксперт Исаков: больше всего курят в Юго-Восточной Азии и на юге Европы

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Больше всего курящих людей проживает в странах Юго-Восточной Азии и на юге Европы, а всего, по данным ВОЗ, в мире курят около 1,3 миллиарда людей, рассказал РИА Новости директор по маркетингу "JTI Россия" (бренды Winston, Camel и LD) Дмитрий Исаков.
"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 2021 год около 1,3 миллиарда людей во всем мире курят табак. Это составляет примерно 20% населения планеты. Однако уровень курения значительно варьируется в зависимости от региона. В целом самый высокий уровень потребления сигарет наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, а также на юге Европы", - сообщил Исаков.
При этом, по его словам, процент курящих в регионе во многом зависит от социокультурных особенностей, специфических черт социальной жизни, бытовых привычек и устоявшихся традиций.
"Например, в европейских странах уровень курения достаточно неоднородный. Так, в Сербии наблюдается один из самых высоких уровней курения, в то же время в Швеции – один из самых низких, что во многом связано с популярностью других никотиновых категорий. Например, паучей, в которых нет табака, но в нашей стране они попали под запрет наравне со снюсом", - пояснил топ-менеджер.
В то же время, подчеркнул Исаков, в России, по разным оценкам, абсолютное число курильщиков за последние 10 лет уменьшается.
Ранее РИА Новости, проанализировав данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом, выяснило, что заядлых курильщиков, которые выкуривают порядка одной пачки сигарет в день, стало рекордно мало. В 2024 году их доля в России опустилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее. В целом количество курящих в стране в прошлом году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее - 26,1%. Основная масса курильщиков в России - мужчины: среди них курят ежедневно или изредка 44,3%, а среди россиянок - 10,1%.
Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, продукция компании доступна более чем в 130 странах. Штат оценивается примерно в 46 тысяч сотрудников.
Согласно отчетности компании, чистая прибыль JTI по итогам прошлого года сократилась на 3,9% - до 463,4 миллиарда иен (около 3 миллиардов долларов), а общий объем отгрузок в России вырос на 4,6%. Рыночная доля компании в РФ при этом увеличилась до 39,1% с 38,6% годом ранее. Поставки флагманских брендов (GFB) в Россию выросли на 30,1%, в том числе Camel - на 9,1%, Winston - на 13,9%, LD - на 7%.
 
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