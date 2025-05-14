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Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной продукции в Египет
Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной продукции в Египет - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной продукции в Египет
Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной, масложировой, рыбной и молочной продукции в Египет, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:00+0300
2025-05-14T13:00+0300
2025-05-14T13:00+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной, масложировой, рыбной и молочной продукции в Египет, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы заинтересованы в увеличении объемов отечественного экспорта, а также расширении торговой номенклатуры за счет увеличения поставок российской мясной, масложировой, молочной и рыбной продукции, а также наращивания египетского плодово-овощного импорта", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Министр отметил, что Египет является одним из наиболее крупных рынков сбыта для российских зерновых. На российском рынке представлен широкий набор египетской сельхозпродукции, прежде всего цитрусовые, картофель, виноград, орехи, добавил Алиханов.
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сельское хозяйство, бизнес, египет, москва, рф, антон алиханов, минпромторг
Сельское хозяйство, Бизнес, ЕГИПЕТ, МОСКВА, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной продукции в Египет
Алиханов: Россия заинтересована в увеличении экспорта продукции в Египет
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной, масложировой, рыбной и молочной продукции в Египет, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы заинтересованы в увеличении объемов отечественного экспорта, а также расширении торговой номенклатуры за счет увеличения поставок российской мясной, масложировой, молочной и рыбной продукции, а также наращивания египетского плодово-овощного импорта", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Министр отметил, что Египет является одним из наиболее крупных рынков сбыта для российских зерновых. На российском рынке представлен широкий набор египетской сельхозпродукции, прежде всего цитрусовые, картофель, виноград, орехи, добавил Алиханов.
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