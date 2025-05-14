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"Нет права". Джабаров прокомментировал участие ЕС в переговорах по Украине
"Нет права". Джабаров прокомментировал участие ЕС в переговорах по Украине - 14.05.2025, ПРАЙМ
"Нет права". Джабаров прокомментировал участие ЕС в переговорах по Украине
Участие Евросоюза в переговорах между Россией и Украиной не принесет положительных результатов. Таком мнение выразил в своем Telegram-канале сенатор России... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:23+0300
2025-05-14T13:23+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Участие Евросоюза в переговорах между Россией и Украиной не принесет положительных результатов. Таком мнение выразил в своем Telegram-канале сенатор России Владимир Джабаров.По словам сенатора, требуя свое место за столом переговоров, Европа фактически подтверждает свою вовлеченность в конфликт. Это, по его мнению, дает России основание относиться к Европе с недоверием. Джабаров считает, что присутствие представителей ЕС на переговорах не сулит ничего хорошего для всех участников процесса.Он также отметил, что страны Евросоюза утратили свои ориентиры и стали вести себя высокомерно, полагая, что могут диктовать условия России и ставить ей ультиматумы. "Но они просто не имеют на это никакого морального права", - добавил парламентарий.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, Владимир Джабаров, ЕС
"Нет права". Джабаров прокомментировал участие ЕС в переговорах по Украине
Сенатор Джабаров: участие ЕС в переговорах России и Украины не сулит ничего хорошего
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Участие Евросоюза в переговорах между Россией и Украиной не принесет положительных результатов. Таком мнение выразил в своем Telegram-канале сенатор России Владимир Джабаров.
По словам сенатора, требуя свое место за столом переговоров, Европа фактически подтверждает свою вовлеченность в конфликт. Это, по его мнению, дает России основание относиться к Европе с недоверием. Джабаров считает, что присутствие представителей ЕС на переговорах не сулит ничего хорошего для всех участников процесса.
Он также отметил, что страны Евросоюза утратили свои ориентиры и стали вести себя высокомерно, полагая, что могут диктовать условия России и ставить ей ультиматумы.
"Но они просто не имеют на это никакого морального права", - добавил парламентарий.
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