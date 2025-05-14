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"Самоубийство". Сийярто оценил план ЕС по российским энергоносителям - 14.05.2025, ПРАЙМ
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"Самоубийство". Сийярто оценил план ЕС по российским энергоносителям
"Самоубийство". Сийярто оценил план ЕС по российским энергоносителям - 14.05.2025, ПРАЙМ
"Самоубийство". Сийярто оценил план ЕС по российским энергоносителям
План ЕС по отказу от российских энергоносителей является экономическим самоубийством. Такое мнение выразил венгерский министр иностранных дел и... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T14:46+0300
2025-05-14T14:46+0300
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БУДАПЕШТ, 14 мая - ПРАЙМ. План ЕС по отказу от российских энергоносителей является экономическим самоубийством. Такое мнение выразил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после заседания глав МИД стран Совета Европы. "Санкции оказались несостоятельными, европейская экономика пострадала от санкций гораздо больше, чем российская экономика... более того, европейцы хотят продолжать идти по этому пути, совершая экономическое самоубийство, они пытаются полностью подорвать суверенитет национальной энергетической политики, они хотят заставить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии", - заявил Сийярто в эфире телеканала М1. Министр также назвал лицемерием поведение тех стран, которые наиболее активно выступают за отказ от российских энергоносителей, но при этом продолжают закупать рекордные объемы российского сжиженного природного газа и нефти через третьи страны.В начале мая Еврокомиссия представила проект "дорожной карты", согласно которому планируется прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС до конца 2027 года. В июне ожидается законодательное предложение о запрете на импорт новых газовых контрактов с Россией и существующих спотовых сделок, который должен вступить в силу до конца 2025 года. Также планируется ограничить оставшийся импорт трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам к концу 2027 года.Сийярто неоднократно подчеркивал, что Западная Европа, несмотря на свои заявления об отказе от российской нефти, продолжает ее закупать через Индию. Это, по его мнению, является свидетельством того, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно", но не в том смысле, который задумывался.
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россия, будапешт, европа, центральная европа, петер сийярто, ес, мид, совет европы
Политика, РОССИЯ, Будапешт, ЕВРОПА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА, Петер Сийярто, ЕС, МИД, Совет Европы
14:46 14.05.2025
 
"Самоубийство". Сийярто оценил план ЕС по российским энергоносителям

Сийярто назвал план ЕС по отказу от российских энергоносителей экономическим самоубийством

© CC BY 2.0 / The Official CTBTO PhotostreamМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© CC BY 2.0 / The Official CTBTO Photostream
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БУДАПЕШТ, 14 мая - ПРАЙМ. План ЕС по отказу от российских энергоносителей является экономическим самоубийством. Такое мнение выразил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после заседания глав МИД стран Совета Европы.
"Санкции оказались несостоятельными, европейская экономика пострадала от санкций гораздо больше, чем российская экономика... более того, европейцы хотят продолжать идти по этому пути, совершая экономическое самоубийство, они пытаются полностью подорвать суверенитет национальной энергетической политики, они хотят заставить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии", - заявил Сийярто в эфире телеканала М1.
Министр также назвал лицемерием поведение тех стран, которые наиболее активно выступают за отказ от российских энергоносителей, но при этом продолжают закупать рекордные объемы российского сжиженного природного газа и нефти через третьи страны.
В начале мая Еврокомиссия представила проект "дорожной карты", согласно которому планируется прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС до конца 2027 года. В июне ожидается законодательное предложение о запрете на импорт новых газовых контрактов с Россией и существующих спотовых сделок, который должен вступить в силу до конца 2025 года. Также планируется ограничить оставшийся импорт трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам к концу 2027 года.
Сийярто неоднократно подчеркивал, что Западная Европа, несмотря на свои заявления об отказе от российской нефти, продолжает ее закупать через Индию. Это, по его мнению, является свидетельством того, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно", но не в том смысле, который задумывался.
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